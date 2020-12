Vagas de emprego em Hospitais Públicos no Pará pela Pró-Saúde

As vagas de emprego em Hospitais Públicos estão disponíveis para diversos profissionais. A Pró-Saúde está organizando a seleção de diversas oportunidades de emprego para trabalho em hospitais públicos no Pará.

Vagas de emprego em Hospitais Públicos

A Pró Saúde está com diversas vagas de emprego para atuação em hospitais públicos do Estado do Pará. Para se inscrever, os candidatos, incluindo os PcDs (pessoas com deficiências), precisam realizar o cadastramento do currículo no site da Pró Saúde – Instituição que está organizando o Processo Seletivo.

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – Ananindeua

As inscrições para o cargo de Médico no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE, localizado em Ananindeua, encerra-se na próxima sexta-feira (4). Além da remuneração, o profissional contará com os benefícios de vale transporte, refeições no hospital e descontos com empresas parceiras.

Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo – Belém

O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, localizado em Belém, está com vagas disponíveis para os seguintes cargos:

Farmacêutico(a);

Auxiliar de Farmácia;

Enfermeiro(a);

Técnico de Enfermagem;

Técnico de Laboratório;

Auxiliar Administrativo;

Auxiliar de Cozinha;

Faturista;

Copeiro(a);

Técnico em Segurança do Trabalho.

As inscrições podem ser realizadas até segunda-feira, dia 7 de dezembro, através do site da Pró Saúde.

Hospital Público Estadual Galileu

O Hospital Público Estadual Galileu – HPEG, está com vagas disponíveis para os seguintes cargos:

Enfermeiro;

Técnico em Enfermagem;

Agente de Portaria;

Recepcionista.

As inscrições podem ser realizadas até segunda-feira, dia 7 de dezembro, através do site da Pró Saúde.

Hospital Regional da Transamazônica – Altamira

O Hospital Regional Público da Transamazônica – HRPT, localizado em Altamira, está com vagas disponíveis para os seguintes cargos:

Coordenador de Núcleo de Educação Efetivo;

Técnico em Segurança do Trabalho.

Para demais informativos, como exigências para se inscrever, contratação, carga horária de trabalho e benefícios aos profissionais, acesse o site da Pró Saúde.

