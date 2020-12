‘Vai assumir a coordenação de futebol’

Eleito o novo presidente do São Paulo no sábado, Julio Casares já fez seu primeiro ato como mandatário do clube. Em entrevista exclusiva ao Mesa Redonda, da TV Gazeta, neste domingo, Casares garantiu o retorno do ídolo Muricy Ramalho ao Tricolor, mas como coordenador de futebol.

Muricy Ramalho, ex-treinador do São Paulo Maycon Soldan/Codigo 19/Gazeta Press

“Como eu disse na campanha, e estou tentando cumprir com coerência tudo o que eu falei, terminando a apuração eu liguei para o Muricy, conversamos e ele vai realmente assumir a coordenação de futebol do São Paulo a partir de janeiro. O papel dele é ser coordenador de futebol, não é um trabalho burocrático, de negociação de jogadores. É estar próximo do técnico, da comissão técnica, do vestiário, colaborando, apoiando e trazendo o conhecimento que ele tem de futebol para que o São Paulo volte a ter uma mentalidade vencedora, principalmente na integração com a base, que é uma realidade”, afirmou.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Também neste domingo, Olten Ayres Jr., novo presidente do conselho deliberativo do São Paulo, participou do programa. Aliado de Casares, Olten elogiou Muricy e garantiu que o ex-treinador não vai assumir a antiga função em qualquer circunstância.

“O São Paulo sempre teve uma comissão técnica própria, que trabalhava como uma instituição do clube em relação ao técnico. Ultimamente nós perdemos essa relação, e não foi uma coisa produtiva. O Muricy, uma pessoa que foi criada dentro do São Paulo, conhece o clube e se consagrou como técnico aqui, é um grande profissional. Não pretende e não será treinador de futebol mais em sua vida. Tenho certeza que vai colaborar muito com essa relação entre o clube e o técnico”, assegurou.

Sobre a integração das categorias de base com o time profissional do São Paulo, Julio Casares foi enfático quanto a participação do novo diretor executivo do clube, ainda não definido. O profissional será responsável por aumentar o número de talentos revelados pelo Tricolor.

“Será implementado através da profissionalização. Nós vamos ter um diretor executivo de futebol, e esse sim vai negociar, fazer contratos e participar das questões burocráticas das negociações, também com metas. Inclusive o Muricy, todos nós teremos metas para cumprir. Cotia é maravilhosa, revela muito, mas acredito e tenho convicção que pode revelar muito mais. O São Paulo deixou de prospectar jogadores. Nós temos alguns olhares para algumas revelações, mas o São Paulo precisa ter um trabalho mais ostensivo para buscar um garoto do Norte, do Nordeste ou do interior de São Paulo. Nós entendemos que tem que ter uma profissionalização efetiva com o diretor executivo, que vai ter olhar para descobrir e captar novas revelações do Brasil e da América do Sul”, afirmou.

Casares ainda falou sobre a reformulação do CT da Barra Funda, um dos pontos principais de seu plano diretor durante a campanha. As mudanças planejadas também vão passar pela aprovação do novo diretor executivo do clube.

“Como eu sempre anunciei, a Barra Funda terá uma reformulação profunda, uma reestruturação, principalmente em procedimentos e processos. Nós temos vários jogadores emprestados, parte deles nós pagamos salários. Esse diretor executivo que virá também vai ter que ter uma meta de negociar esses jogadores em definitivo. Nós vamos diminuir nossa folha de pagamento, e a meta dele também passa por isso, por transações e trocas. Nós temos que ser criativos e voltar a ter uma mentalidade vencedora”, disse.

“Claro que o São Paulo vive um bom momento no futebol, estaremos avaliando tudo o que acontece no futebol, não faremos movimentos bruscos, que atrapalhem o elenco, mas faremos o que tem que ser feito. Eu preciso realizar o que o sócio, o torcedor e os conselheiros aprovaram, que é o plano de gestão que passa por meritocracia e reestruturação profunda da Barra Funda. Respeitando as pessoas e os profissionais, mas dizendo que o São Paulo precisa mudar. Quando formos contratar um jogador, vamos avaliar muito o orçamento, a idade, a questão fisiológica, de saúde, como ele foi nos clubes anteriores, o nível de mentalidade vencedora por onde ele passou. Após uma análise dessa, o São Paulo, não tendo um jogador na base para fazer esse trabalho, vai ter que ir para o mercado, mas com muito critério. Não há condição do São Paulo, com uma dívida desse tamanho, correr riscos e aumentar ainda mais isso”, completou.

Por fim, Julio Casares falou sobre quais serão as principais prioridades da nova diretoria do clube a partir de janeiro de 2021, quando será empossada.

“Cabe agora a diretoria eleita começar a trabalhar, e vai ter que ser uma ação muito rápida. Se nós conseguirmos essa mentalidade, com governança, meritocracia e profissionalização, o São Paulo dará um passo muito grande para gente reformular, não só o departamento de futebol, mas a área de marketing, área financeira e principalmente a base, que apresenta jogadores maravilhosos e pode apresentar muito mais. É essa atenção que vamos ter e trabalhar a partir de janeiro para mudar o clube. Um São Paulo diferente vem ai”, finalizou.