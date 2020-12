‘Vai colocar nosso time no lugar certo’

Depois de pouco mais de dois anos e duas passagens vencedoras, Rogério Ceni se despediu do Fortaleza rumando para o Flamengo e deixou a missão de comandar o Leão do Pici para um novo treinador: Marcelo Chamusca.

Em quatro jogos, Chamusca conseguiu uma vitória, dois empates e uma derrota, justamente em sua estreia contra o São Paulo. Para Wellington Paulista, em entrevista ao ESPN.com.br, o treinador tem conquistado cada vez mais a confiança do elenco.

“A mudança no comando técnico está sendo bem tranquila. O Chamusca é um cara bem comunicativo, bem brincalhão, que troca muita ideia. A melhor forma possível tem sido a gente abraçar ele, como a gente tem feito, estamos fazendo”, disse.

“A gente sabe da capacidade dele, sabe que tem um potencial enorme. É um cara excepcional, que aceita conversa, nos ouve bastante. Isso faz com que dentro de campo a gente corra por ele, também”, completou.

Wellington Paulista comemora seu gol diante do Sport Gazeta Press

Outro ponto levantado pelo centroavante foi a falta de tempo que o treinador teve para trabalhar com o elenco. Após o duelo contra o Goiás, na última quinta (26), o time já teve uma semana, o que pode ser o diferencial, segundo Wellington.

“A gente sabe que ele é um treinador que tem muita qualidade, que sabe montar elenco e nos motivar bastante. Então, a gente não tem um parâmetro ainda, porque não tivemos uma semana inteira para trabalhar”, afirmou.

“Mas, só pelo dia-a-dia, a gente sabe que ele vai colocar o nosso time no lugar certo, sabe que a gente vai conquistar os objetivos dele, que são mais importantes. O elenco está fechado com o Chamusca e a gente sempre busca coisas, primeiro a permanência, depois classificações. Tenho certeza que ele vai conseguir com a ajuda de todos nós”, finalizou.

Nesta quarta-feira (2), às 21h30, o Fortaleza recebe o Corinthians, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Empatadas em número de pontos, as duas equipes disputam um lugar na tabela de classificação.