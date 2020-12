Vai encarar! Popó posta vídeo de treino após Whindersson aceitar participar de luta de boxe

O ex-campeão do mundo de boxe Arcelino Popó Freitas desafiou o youtuber e boxeador amador Whindersson Nunes para um duelo, que aceitou prontamente em um vídeo com um filtro de rosto distorcido, postado no stories. O comediante fez graça e afirmou que o vídeo imita como seu rosto ficaria após o duelo.

– Eu quero dizer, Popó, que eu aceito e eu já tô com a cara que eu vou ficar. Porque eu tô sempre na frente, eu sou adiantado, tá ligado?” “Me diga quando você quer, onde você quer e vamos botar ao vivo no meu canal no YouTube. Bora? – disse.

Popó, que está sem lutar há três anos, postou um vídeo para mostrar que está levando a luta a sério e foi elogiado por seguidores que acreditam que Whindersson não terá chance.

– Mike Tyson fez uma grande luta treino e movimentou o BOXE do mundo tudo, certeza q aqui não Brasil não vai ser diferente Whindersson Nunes estou a todo vapor – disse Popó, na legenda do vídeo.

Carreira no boxe

​Whinderson é lutador amador de boxe e já disoutou uma luta, em um evento com pouca divulgação, saindo vitorioso. O comediante agora negocia uma luta com Logan Paul, youtuber que tem um embate marcado com nada mais nada menos que Floyd Mayweather para o próximo dia 20 de fevereiro. Caso saia do campo da negociação, o duelo entre os youtubers deve acontecer no meio do próximo ano.