‘Vai tomar um banho quente’

Apesar da boa fase do Tottenham, o técnico José Mourinho admitiu que não consegue deixar todos os jogadores felizes e satisfeitos. Por exemplo Dele Alli, que não foi aproveitado na vitória sobre o Royal Antwerp, da Bélgica, por 2 a 0, pela Europa League.

O treinador usou as cinco alterações permitidas pela regra, mas não escolheu Alli e ainda viu o meio-campista Harry Winks, em uma rara participação, descer enfezado aos vestiários após ter sido substituído por Tanguy Ndombele no segundo tempo.

“Como posso mantê-los todos felizes? Não acho que eles estão todos felizes, essa é a natureza do futebol, não posso fazer milagres”, disse Mourinho ao BT Sport.

“Disse aos jogadores que se substituídos para saírem do gramado, como o tempo estava frio, e irem tomar um banho quente”, disse o português, numa referência a Winks. “Ele decidiu ir e estou feliz com isso porque fui eu que disse a ele para fazê-lo”.

O Tottenham assegurou a classificação para o mata-mata da Europa League com uma campanha quase perfeita: quatro vitórias, um empate e uma derrota. Mas no empate Mourinho já tinha criticado a atitude de alguns jogadores (veja abaixo).

A fase também é boa na Premier League, com a liderança, tendo 24 pontos em 11 jogos. No próximo domingo (13), o time enfrenta o Crystal Palace.

No entanto, Alli tem sido um jogador periférico nesta campanha, fazendo apenas duas partidas na Premier League, o que tem deixado o jogador de 24 anos frustrado.

“Não vamos fugir da realidade. Um jogador no banco que percebe que todos os cinco substitutos foram usados, é claro, não é um jogador feliz e eu não esperava que ele estivesse feliz”, disse.

Alli foi associado a uma saída do Spurs no final da temporada e pode esperar uma transferência na janela do próximo mês para aumentar suas chances de fazer parte da seleção inglesa da Euro 2020.