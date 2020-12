Vale a pena? Juventus planeja oferecer dois jogadores ao United para contratar Pogba, diz jornal

A Juventus está determinada em contar com o futebol de Paul Pogba na próxima temporada. E, diante da crise financeira causada pela pandemia do coronavírus, o clube italiano planeja oferecer dois jogadores do seu elenco ao Manchester United para acertar a volta do meia francês: o atacante Paulo Dybala e o meia Federico Bernardeschi. A informação foi divulgada pela ESPN.

A possibilidade de negociação chega após o empresário Mino Raiola anunciar que o cliente Pogba não pretende seguir em Manchester na temporada 2021/22. Apesar de possível, uma transferência na janela de inverno, em janeiro, é pouco provável.



Esta não será a primeira investida de Juventus por Pogba. Nas últimas janelas, o clube italiano sondou o atleta, mas não foi capaz de atingir as pretensões econômicas do Manchester United, dono do passe do jogador.

Dessa forma, a Velha Senhora está decidida em incluir dois dos seus atletas de maior nome, mas que não conseguiram se afirmar na equipe comandada por Andrea Pirlo.