Valencia empata sem gols com o Eibar e segue perto do rebaixamento do Espanhol

Não foi nesta segunda-feira que o Valencia conseguiu embalar no Campeonato Espanhol. Jogando fora de casa, a equipe empatou em 0 a 0 com o Eibar no encerramento da 12ª rodada e chegou a 13 pontos, ficando a apenas dois da zona de rebaixamento da competição.

Os mandantes começaram melhor e marcaram logo aos 10 minutos, com o atacante Muto. No entanto, foi identificado um toque de mão na jogada e o gol acabou sendo anulado.



(Foto: Divulgação/Valencia)

O Eibar continuou se impondo sobre os visitantes e criou as oportunidades mais perigosas no decorrer do jogo, mas não conseguiu chegar ao gol para sair na frente e o placar permaneceu zerado na etapa inicial.

O Valencia voltou mais ligado para o segundo tempo e ficou perto de abrir o placar aos oito minutos. Racic ficou com a bola na entrada da área e bateu de primeira no canto direito, porém Dmitrovic se esticou para fazer uma ótima defesa e manter o empate nos marcadores.

Após o bom início dos Morcegos, o Eibar se sobrepôs novamente e neutralizou o adversário. Os donos da casa voltaram a construir chances para marcar e pressionaram o Valencia, mas a equipe foi parada pelo goleiro Domenech e a partida acabou com o empate sem gols.