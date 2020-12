Valor de mercado de Luciano aumenta 40% desde a chegada ao São Paulo

Em boa fase com o São Paulo, o atacante Luciano viu seu valor de mercado aumentar em 40% nos últimos meses. O camisa 11 tem sido titular absoluto de Fernando Diniz e soma 15 gols com a camisa do Tricolor.

De acordo com dados do Transfermarkt, o valor de Luciano no momento em que saiu do Grêmio era estipulado em 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões na cotação atual). Após quase quatro meses no São Paulo, o jogador é avaliado em 2,8 milhões de euros (R$ 17 milhões).

O momento positivo do atacante tem ajudado o clube do Morumbi a disputar títulos na temporada. A equipe lidera o Campeonato Brasileiro e está na semifinal da Copa do Brasil.

Agora, Luciano tenta manter os bons números na sequência de jogos decisivos do São Paulo no mês de novembro, começando pelo duelo com o Botafogo pelo Brasileirão, que ocorre nesta quarta-feira.