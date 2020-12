Péricles, 51 anos, revelou na noite desta segunda-feira (30) que testou positivo para a Covid-19. O cantor tratou de tranquilizar os fãs e afirmou que não apresentou sintomas e está bem. “Vamos passar por essa de cabeça erguida e com fé em Deus”, disse.

“Eu testei positivo para a Covid-19. Mesmo depois de me cuidar bastante, acabei sendo pego por ela. Não tenho sintoma nenhum, estou bem, mas vou cumprir o isolamento, até para preservar a minha família”, contou o pagodeiro em vídeo divulgado em suas redes sociais.

Péricles afirmou que sua filha Maria Helena, de 10 meses, fruto da sua relação com Lidiane Faria, está com a sogra do artista, e que todos de sua família e da equipe estão bem. No entanto, algumas pessoas que trabalham com ele também foram infectadas pelo coronavírus.

“Minha filha está com a minha sogra e com a madrinha. Todos da minha família estão bem. Eles fizeram exames, a equipe também. Alguns da equipe foram acometidos”, ressaltou o músico.

“Em respeito a todos que sofreram e sofre por essa doença estou aqui dando a minha solidariedade. Deixo o meu relato pelo respeito que tenho a cada um de vocês. Muito obrigado e vamos passar por essa”, completou o sambista.

Em maio deste ano, Péricles chegou a ser internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Na ocasião, o cantor ficou alguns dias na unidade médica para tratar uma infecção urinária.

Veja o vídeo de Péricles no Twitter: