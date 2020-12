Vanderlei Luxemburgo é internado com suspeita de covid pela segunda vez

O técnico Vanderlei Luxemburgo, de 68 anos, foi internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, nesta segunda-feira. O treinador, que testou positivo para covid-19 quando ainda treinava o Palmeiras, está com suspeita de estar novamente com o novo coronavírus.

O profissional estava no Rio de Janeiro e, depois de sentir sintomas como dores na cabeça e no corpo, conversou com médicos e se deslocou de carro para a capital paulista, onde deu entrada no hospital, que fica localizado na região central da cidade.

Ainda em julho, quando teve confirmada a infecção por covid, Luxemburgo esteve assintomático e foi afastado para cumprir o isolamento social.

A reportagem da Gazeta Esportiva tentou contato com o Hospital Sírio Libanês, mas não obteve resposta quanto ao quadro clínico de Vanderlei Luxemburgo. Até o momento desta publicação também não foi divulgado nenhum boletim médico.