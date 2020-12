Vanderlei Luxemburgo vence a Covid-19 e agradece orações de amigos e fãs

Em um ano marcado por muitas perdas pela Covid-19, temos que comemorar a recuperação daqueles que passaram pelo drama da doença e se recuperou. Ainda rouco e com semblante um pouco abatido, Vanderlei Luxemburgo usou as redes sociais para comemorar a vitória contra o coronavírus.

– Pessoal. to indo pra casa, recebi alta. Passamos por essa. Vencemos o vírus. Vara de marmelo, enverga, mas não quebra – comemorou o ‘pofêxo’, que agradeceu também a equipe médica e funcionários do hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

O treinador estava internado desde o dia 11 de dezembro com reinfecção do coronavírus; primeiro caso aconteceu em julho enquanto ele ainda treinava o Palmeiras. Luxa também agradeceu as orações e o carinho de amigos e fãs através das redes sociais.

– Aos meus amigos, muito obrigado pela atenção e carinho. To mandando uma mensagem de carinho a todos vocês. E aos fãs, todo o meu carinho, meu afeto, pela dedicação e orações por mim – afirmou.