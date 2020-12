Vargas marca, Galo vence o Furacão fora de casa, e segue à ‘caça’ do líder São Paulo no Brasileirão

O Atlético-MG continua firme na “caça” ao líder São Paulo. O Galo venceu o Athletico-PR por 1 a 0, gol de Vargas, e chegou aos 46 pontos, quatro a menos do que o Tricolor, que ainda joga na rodada, diante do Corinthians, neste domingo, 13. O jogo foi disputado neste sábado, 12 de dezembro, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª do Campeonato Brasileiro. Veja o gol da partida no vídeo acima. .

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO



O chileno foi decisivo para o alvinegro e, além de deixar sua marca, foi o principal homem ofensivo da equipe de Sampaoli. O Atlético ainda perdeu um pênalti com Keno, o segundo neste campeonato. Porém, conseguiu sair da Arena da Baixada com os trÊs pontos.

Agora, o Galo vai “secar” o São Paulo, para que a diferença de pontos entre os dois fique em quatro, para, no confronto direto entre os dois, quarta-feira, 16, no Morumbi, tentar deixar a vantagem Tricolor em apenas um ponto.

Vargas garantiu a vitória do Galo (Bruno Cantini/Agência Galo)

O Atlético-MG teve comportamento tático muito bom, sem deixar de buscar o gol, além de ser muito disciplinado em campo, levando apenas um cartão amarelo, de Réver, que está suspenso e não encara o São Paulo. Os mineiros devolveram a derrota do turno, quando foram derrotados por 2 a 0 no Mineirão.

Jogo às cegas mais uma vez

A partida não teve transmissão de TV, pois o time paranaense não tem contrato para suas partidas serem televisionadas em Pay Per View, nem com o Grupo Globo em TV fechada. Somente com a Turner e Globo, em transmissões abertas.

Busca pelo título mantida

Mesmo se o São Paulo derrotar o Corinthians no clássico deste domingo, o Galo fez sua parte e terá a chance de reduzir a diferença de pontos para o Tricolor no duelo direto, na quarta-feira, no Morumbi. O time mineiro agora entra na fase de “erro zero” para ainda sonhar com a conquista nacional.

Próximos jogos

O Galo terá o líder São Paulo pela frente na quarta-feira, 16 de dezembro, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo. O Furacão encarar o Red Bull Bragantino no domingo, 20, às 16h, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

​

ATHLETICO-PR 0 X 1 ATLÉTICO-MG

Data-Horário: 12 de dezembro, às 17h

Estádio-Local: Arena da Baixada- Curitiba – (SP)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (RJ)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro(SP) e Anderson José de Moraes Coelho(SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Erick(ATH), Léo Cittadini (ATH), Gabriel(ATL), Réver(ATL)

Cartões vermelhos:-

Gol: Vargas,aos 43’-1ºT(0-1)

Athletico-PR: Santos, Erick, Pedro Henrique(Aguilar, aos 15’-2ºT), Zé Ivaldo e Abner; Richard, Christian(Ravanelli, aos 31’-2ºT) e Léo Cittadini(Lucho González, aos 40’-2ºT); Nikão, Carlos Eduardo(Reinaldo, aos 15’-2ºT) e Renato Kayzer(Bissoli, aos 31’-2ºT). Técnico: Paulo Autuori

Atlético-MG: Everson; Guga, Gabriel, Alonso, e Guilherme Arana; Allan, Hyoran(Nathan, aos 18’-2ºT), Zaracho(Calebe, aos 38’-2ºT),Keno, Savarino(Réver, aos 30’-2ºT) e Vargas(Sasha, aos 38’-2ºT) . Técnico: Jorge Sampaoli