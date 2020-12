Vasco demite Ricardo Sá Pinto e já tenta a contratação de Zé Ricardo

Ricardo Sá Pinto não é mais o técnico do Vasco. O português não resistiu a mais uma derrota, dessa vez para o Athletico-PR, por 3 a 0, e foi demitido nesta terça-feira (29). A direção do clube carioca já está em contato com Zé Ricardo para assumir o cargo.

A informação da queda foi dada inicialmente pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo ESPN.com.br.

Sá Pinto chegou ao Vasco após a demissão de Ramon Menezes e cercado de expectativas. No entanto, sai por baixo: recebeu a equipe em 13º lugar e a deixa em 17º, o primeiro na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Isto graças a um desempenho pífio.

Em 15 jogos, foram apenas 3 vitórias. A primeira foi em casa, contra o Caracas, pela Copa Sul-Americana. Já a segunda veio contra o Sport, pelo Brasileirão, na Ilha do Retiro. A última foi contra o Santos, por 1 a 0, em São Januário.

No mais, 6 empates e 6 derrotas, um aproveitamento baixíssimo de apenas 33,3%.

O Vasco soma 28 pontos, mesma quantidade do Bahia, primeiro fora da degola neste momento – veja a classificação completa -, e na próxima rodada vai encarar o Atlético-GO, em 7 de janeiro, em Goiânia.

Zé Ricardo

Tão logo decidiram pela demissão de Sá Pinto, o presidente, Alexandre Campello, e o presidente eleito, Jorge Salgado, também concordaram em tentar a contratação de Zé Ricardo.

O carioca de 49 anos está sem clube no momento, tem a simpatia de muitos torcedores cruzmaltinos e já comandou a equipe. Ele chegou em agosto de 2017 e a classificou para a Conmebol Libertadores via Campeonato Brasileiro, o que não acontecia desde 2012.

Pediu demissão em junho de 2018, após derrota em um clássico contra o Botafogo, o qual comandou depois também. Ainda passou por Fortaleza e Internacional, seu último trabalho, no fim de 2019, quando apenas esteve à frente do time colorado por 11 partidas – o clube já havia acertado com Eduardo Coudet para 2020.