Vasco já foi ‘carrasco’ do Athletico-PR e acirrou guerra entre cartolas poderosos nos bastidores

Athletico-PR e Vasco se enfrentam neste domingo (27), na Arena da Baixada, pela continuação da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um duelo entre times separados por apenas três pontos, na luta contra o rebaixamento e que possuem um passado de rixas por conta de um jogo decisivo há 16 anos.

Em dezembro de 2004, na penúltima rodada do Brasileirão, o Athletico-PR foi a São Januário visitar o Vasco. Enquanto o time carioca lutava pela sobrevivência, o Furacão tinha até a chance de se sagrar campeão nacional pela segunda vez em sua história.

Tudo que o Furacão precisava era vencer no Rio de Janeiro e torcer por um tropeço do Santos contra o São Caetano. Assim, liquidaria o Brasileirão sem depender do último jogo do campeonato.

No Vasco, além do desejo para se livrar do rebaixamento, os ânimos estavam mais esquentados por conta de manchetes estampadas por jornais paranaenses que davam como certa a vitória do clube rubro-negro.

Além disso, Eurico Miranda tinha uma rixa com o Mário Celso Petraglia, desde o início da década de 1990. Naquele ano, em uma reunião do Clube dos 13, os dois teriam trocado socos em um momento de acalorada discussão.

Dentro de campo, depois de primeiro tempo pegado, o zagueiro Henrique acertou cabeçada certeira aos 21 minutos da etapa final e marcou o gol da vitória cruzmaltina.

Lance de Vasco x Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro de 2004 Djalma Vassao / Gazeta Press

No estado de São Paulo, o Santos venceu o São Caetano e assumiu a ponta da tabela. Na rodada seguinte, o Peixe acabou campeão, justamente com uma vitória sobre o Vasco, em São José do Rio Preto. O Athletico não passou pelo Botafogo, em Curitiba, e teve que se contentar com o vice.

O duelo ainda acirrou o clima entre Eurico e Petraglia, com o dirigente rubro-negro reclamando de decisões tomadas pelo Vasco para prejudicar o clube paranaense.

Anos depois, em 2013, a última rodada do Brasileiro teve brigas entre torcidas dos dois clubes em partida disputada em Joinville, que sacramentou o segundo rebaixamento vascaíno. Petraglia classificou o episódio como uma herança da era Eurico.

Toda essa história entra em campo logo mais.