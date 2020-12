Vasco negocia com Zé Ricardo e acerta com Alexandre Pássaro para o departamento de futebol

A reformulação no departamento de futebol do Vasco ocorre a todo vapor. Mal oficializou a saída da comissão técnica comandada por Ricardo Sá Pinto e do dirigente André Mazzuco, o clube negocia com Zé Ricardo e acertou com Alexandre Pássaro para uma função executiva no departamento de futebol do clube cruz-maltino.

Zé já era o nome preferido, e conversas devem ocorrer: entre o treinador, a atual diretoria, comandada por Alexandre Campello, e a próxima, que terá Jorge Salgado como mandatário. Um desfecho pode ocorrer nas próximas horas.

O departamento de futebol do Vasco já passaria por mudanças com a mudança de gestão, na segunda quinzena de janeiro. A nova diretoria ainda não tem um vice-presidente para o carro-chefe do clube, e pode nem ter. Mas com a demissão de Mazzuco e o fim do mandato de José Luis Moreira na pasta, o clube acertou com Alexandre Pássaro.

Ainda não está certa a função dele no Vasco, mas o clube passa a ter um executivo a responder pelo futebol a partir, provavelmente, desta sexta-feira. No São Paulo, o advogado de 30 anos era um gerente com atribuições mais internas do que externas.

De acordo com a apuração do LANCE!, houve conversas entre Jorge Salgado e Rodrigo Caetano. Até o momento, pelo menos, não houve acordo para que seja ele o homem-forte do futebol vascaíno a partir de 2020.