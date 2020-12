Vasco pode ficar sem Benitez contra o Santos por dores na panturrilha; três titulares são desfalques certos

O Vasco pode ficar sem Martín Benítez para o confronto deste domingo (20) diante do Santos, em São Januário. Com dores na panturrilha esquerda, o meia argentino será reavaliado antes da partida e pode ficar de fora.

O Cruzmaltino e o Peixe entram em campo às 16 horas, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Ben10, como é apelidado, vem sendo poupado de parte dos treinos nos últimos dois dias, mas não está descartado. O Vasco já não vai contar com três titulares para esta partida, pois Neto Borges, Leo Gil e Talles Magno estão suspensos.

O técnico Ricardo Sá Pinto tem Juninho e Carlinhos à disposição para formar o meio-campo, mas esta será, sem dúvida, uma baixa de peso para o treinador. Sob pressão por conta dos maus resultados, o português pode não resistir em caso de mais uma derrota.

O Vasco é o 17º colocado na tabela de classificação com 25 pontos, mas nem com a vitória deixará a zona do rebaixamento.

O Bahia, com 28, é o primeiro fora do Z-4, contudo, tem duas vitórias a mais e permanecerá à frente mesmo que seja derrotado no duelo contra o Flamengo, também neste domingo.