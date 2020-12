Vasco sai na frente do Bahia na decisão da Copa do Brasil Sub-20

Neste domingo, o Bahia recebeu o Vasco, no estádio de Pituaçu, pela partida de ida da final da Copa do brasil Sub-20. A equipe carioca conseguiu um grande pontapé inicial na decisão ao vencer este primeiro duelo por 2 a 1.

Com ambas as equipes buscando o ataque, os donos da casa começaram mais ligados no confronto. Logo aos 15 minutos, Thiago recebeu a bola dentro da área, fez boa jogada e abriu o placar.

Quando parecia que os anfitriões iriam para o intervalo com a vantagem, aos 43 minutos, Gabriel Pec aproveitou uma sobra dentro da área e fez o primeiro do Vasco. Animados com o gol, os cruzmaltinos seguiram pressionando e conseguiram a virada, aos 48, com MT.

A segunda etapa ficou marcada por um jogo bastante truncado. O Tricolor Baiano perdeu diversas chances para igualar. Melhor para o Vasco, que conseguiu a vitória, mesmo jogando fora de casa.

A partida de volta está marcada para o próximo domingo, 3 de janeiro, no estádio de São Januário, às 19 horas (de Brasília). Os cariocas podem levar o título com um empate. Já o Bahia, com uma vitória simples por qualquer placar, leva a decisão para os pênaltis. Portanto, precisa ter um triunfo com diferença de dois gols ou superior para erguer a taça de forma direta.