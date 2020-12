Vasco x Defensa y Justicia: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Vasco encara o Defensa y Justicia (ARG), nesta quinta-feira, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro jogo, semana passada, na Argentina, o resultado foi 1 a 1. O Cruz-Maltino avança se vencer ou em caso de novo empate, mas sem gols.

Data/Hora: 3/12/2020, às 21h30.

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Martín Scoppi (URU)

Árbitro de vídeo: Daniel Fedorczuk (URU)

Onde ver: Conmebol TV e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Alexandre Grasseli)

Lucão, Miranda, Leandro Castan e Ricardo Graça; Léo Matos, Andrey, Gil, Carlinhos (Benítez) e Neto Borges; Torres e Ribamar.

Lesionados: Fintelman, Jadson, Cano (Covid-19), Breno e Ramon.

Pendurados: –

Suspenso: –

DEFENSA Y JUSTICIA (Técnico: Hernan Crespo)

Unsaín, Frias, Martínez e Britez; Breintenbruch, Loaiza, Larralde e Benítez; Rius, Pizzini e Romero.

Lesionados: Rodríguez e Fernández

Pendurados: –

Suspensos: –

Palpites: Na redação do LANCE!, 65% das pessoas que responderam à enquete acreditam em classificação do Vasco. Os 35% restantes apostam no Defensa y Justicia.