Vasco x Santos: prováveis escalações, onde ver, desfalques e palpites

Na sequência da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Santos em São Januário, neste domingo, às 16h (de Brasília). O Cruz-Maltino não vence em seu estádio pela competição nacional desde setembro e necessita reencontrar o caminho das vitórias para encostar em Athletico-PR, Sport e Bahia, os primeiros clubes fora da zona de rebaixamento.

Para o duelo deste domingo, o pressionado Ricardo Sá Pinto deve utilizar novamente o esquema 4-2-3-1. Ele contará com os retornos do volante Andrey e do lateral-esquerdo Henrique, que serão titulares diante do time paulista. Contudo, o Gigante da Colina terá os desfalques de Talles Magno, Neto Borges e Léo Gil, suspensos por causa do terceiro amarelo.

O Peixe, por sua vez, está embalado após golear o Grêmio por 4 a 1 e garantir uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América. No entanto, o técnico Cuca deve usar um time misto para descansar alguns jogadores para os duelos da competição continental, que será no início de janeiro. Por outro lado, a equipe poderá ter o retorno do venezuelano Soteldo, que se recuperou da Covid-19.

Além disso, Cuca não terá à disposição o zagueiro Lucas Veríssimo, que pode deixar o clube rumo ao Benfica, de Jorge Jesus, e não viajou com o grupo para o Rio de Janeiro. Pará e Jobson estão lesionados, Vinicius Balieiro testou positivo para Covid-19, e Luan Peres cumpre suspensão imposta pelo STJD. Marinho viajou com o time, mas pode ser um dos poupados.

No primeiro turno, as equipes empataram por 2 a 2, na Vila Belmiro, Fellipe Bastos e Cano fizeram os gols dos cariocas, enquanto Marinho e Lucas Veríssimo empataram para os paulistas. O Vasco está na 17ª posição, no Z4, com 25 pontos, enquanto o Santos tem 38, na oitava colocação.

FICHA TÉCNICA

VASCO x SANTOS

Data/Hora: 20/12/2020, às 16h00

Local: São Januário, Rio de Janeiro

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA-BA) e Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Onde ver: TV Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Ricardo Sá Pinto)

Fernando Miguel; Léo Matos, Leandro Castan, Jadson (Marcelo Alves) e Henrique; Marcos Júnior, Andrey e Benítez (Carlinhos ou Juninho); Gustavo Torres, Cano e Vinícius (Ribamar).

Suspensos: Talles Magno, Neto Borges e Leonardo Gil (Todos pelo 3º Amarelo)

Pendurados: Léo Matos, Jadson, Ricardo Graça, Henrique, Gabriel Pec e Bruno Gomes

Voltam de suspensão: –

SANTOS (Técnico: Cuca)

John; Madson, Luiz Felipe, Laércio e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Diego Pituca; Arthur Gomes (Marinho), Kaio Jorge e Lucas Braga.

Suspensos: –

Pendurados: Marcos Leonardo, Lucas Lourenço, Madson, João Paulo, Luan Peres, Felipe Jonatan, Arthur Gomes e Alison

Voltam de suspensão: Diego Pituca e Soteldo (Todos pelo 3º Amarelo)

Desfalques: Vladimir (recuperação de cirurgia no dedo mínimo do pé direito); Pará (edema muscular); Lucas Veríssimo (preservado); Luan Peres (suspenso); Jobson (tendinite no tornozelo); Carlos Sánchez (reconstrução ligamentar do joelho); Raniel (trombose perna direita)

Palpites: : Na redação do LANCE!, 70% acreditam na vitória do Santos, 20% apostaram no triunfo do Vasco e 10% creem no empate.