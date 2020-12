Veiga vê empate de bom tamanho contra o Santos e valoriza ponto somado na Vila

Atrapalhado por 12 desfalques, o Palmeiras empatou contra o Santos na noite deste sábado, no Estádio da Vila Belmiro. Para o meia Raphael Veiga, levando em conta as circunstâncias da partida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o resultado foi bom para o time alviverde.

Na primeira etapa, o Santos conseguiu sair na frente com Diego Pituca. O Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo e chegou a virar o marcador por meio de Veiga e Willian. Pouco depois, porém, Marinho empatou e definiu o resultado final na Vila Belmiro.

“Quando fizemos o segundo gol, poderíamos não ter tomado. Mas a equipe deles também é forte e tem mérito. Por tudo que vem acontecendo, o empate aqui contra esse adversário foi de bom tamanho e temos que valorizar esse ponto”, disse Veiga ao Premiere.

O Palmeiras terminou a partida com apenas 10 jogadores em campo, uma vez que o árbitro Flavio Rodrigues de Souza decidiu expulsar Zé Rafael por entrada dura em Felipe Jonatan após consultar o monitor do VAR. Questionado sobre o lance, Raphael Veiga preferiu não reclamar.

“Para quem está dentro de campo, é tudo muito rápido. Mas, se a equipe do VAR, com um monte de caras treinados, falou que foi, quem sou eu para falar que não? O importante é que, depois, todo mundo se ajudou e conseguimos segurar o empate”, afirmou o meia.

Com 38 pontos ganhos, o Palmeira figura na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Pelas quartas de final da Copa Libertadores, às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, o time defendido por Raphael Veiga entra em campo para encarar o paraguaio Libertad, no Estádio Defensores del Chaco.