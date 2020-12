Veja 7 séries parecidas com True Blood para matar a saudade

True Blood foi uma série de terror e fantasia com tons dramáticos que esteve em exibição entre 2008 e 2014 no canal de TV HBO. Ao todo, foram 7 temporadas acompanhando a trajetória de Sookie Stackhouse, interpretada por Anna Paquin, uma garçonete com poderes psíquicos e capaz de ler a mente de qualquer pessoa.

Sookie teve sua vida totalmente mudada após conhecer um misterioso homem chamado Bill Compton (Stephen Moyer), de quem ela não conseguia ler os pensamentos. Então, ela descobre que Bill era um vampiro.

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: Real Style Network

Na história, os vampiros descobriram uma bebida chamada “true blood”, que servia como um substituto do sangue humano. Sendo assim, eles poderiam se alimentar apenas dessa substância, não precisando se tornar uma ameaça aos humanos.

True Blood foi uma ótima série que soube trabalhar muito bem a mistura dos dramas reais com assuntos sobrenaturais. São poucas as séries que conseguiram trabalhar da mesma forma.

Confira nossa lista com algumas séries parecidas com True Blood.

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Assim como True Blood, TVD acompanha um grupo de vampiros vivendo entre os humanos em uma sociedade atual; porém, ao contrário da série da HBO, aqui os vampiros ainda se alimentam do sangue dos vivos.

A série acompanha os irmãos Salvatore, dois vampiros que tentam evitar ao máximo o contato com os humanos, entretanto, após Stefan conhecer Katharine, uma mulher muito parecida com seu antigo amor, ele acaba desenvolvendo um relacionamento com essa humana, ao mesmo tempo que busca controlar seus impulsos naturais de vampiro.

(Fonte: Warner Bros./Reprodução)Fonte: Screen Rant

Angel foi um grande sucesso na TV brasileira no começo dos anos 2000, quando foi lançado como um spin-off de outra série de sucesso, Buffy: The Vampire Slayer.

Angel, o personagem que dá nome à série, era um vampiro que foi amaldiçoado, então ele tinha alma. Dessa forma, ele acabava navegando entre os mundos dos vampiros e dos humanos sem pertencer verdadeiramente a nenhum dos dois.

(Fonte: Showtime/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Penny Dreadful é uma série produzida pelo canal norte-americano Showtime e pela emissora britânica Sky que leva o nome das antigas literaturas que assustavam o público na Inglaterra.

A série acompanha três personagens principais, Vanessa Ives (Eva Green), Ethan Chandler (Josh Hartnett) e Sir Malcolm (Timothy Dalton), que partem em busca da trilha deixada por um assassino. Na jornada, eles se deparam com várias criaturas sobrenaturais, incluindo alguns conhecidos como Viktor Frankenstein e Dr. Jekyll.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Screen Rant

A série foi criada por Eli Roth, da franquia de filmes O Albergue, e se passava na cidade fictícia de Hemlock Grove, nos Estados Unidos.

A pequena cidade no interior da Pensilvânia esconde vários segredos obscuros, que começam a ser revelados após um terrível assassinato que supostamente teria sido cometido pelo jovem Peter Rumancek. Peter busca limpar seu nome e encontrar o verdadeiro assassino.

Hemlock Grove teve três temporadas exibidas no streaming da Netflix.

(Fonte: Fox/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Essa é uma série baseada no universo mutante dos X-Men e estrelada por Stephen Moyer, astro de True Blood.

The Gifted acompanha Reed Strucker (Moyer), o qual descobre que seus dois filhos têm poderes mutantes. Strucker busca reunir outros mutantes para que fiquem junto de seus filhos.

Assim como em True Blood, os mutantes vivem na mesma sociedade dos humanos e buscam criar um ambiente seguro para que todos possam viver em paz.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Mais uma série de terror da Netflix. The Order mostra o jovem Jack Morton (Jake Manley), um estudante de uma Universidade nos Estados Unidos, que se junta a uma sociedade secreta da qual ouvia algumas histórias contadas pelo seu avô.

Ao entrar para a sociedade, Morton começa a descobrir coisas sobrenaturais ligadas à Ordem Hermética da Rosa Azul e é apresentado a um mundo cheio de magia, mistérios e lobisomens.

O ator Sam Trammell, que fez parte do elenco de True Blood, também está presente em The Order.

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: Screen Rant

Supernatural, recém-encerrada após o término da 15ª temporada, acompanhou a jornada dos irmãos Sam e Dean Winchester (Jared Padalecki e Jensen Ackles), dois caçadores de criaturas sobrenaturais.

Sam e Dean aprenderam com seu pai John (Jeffrey Dean Morgan) tudo o que precisavam para atravessar os EUA em busca de monstros sobrenaturais que ameaçam inocentes.