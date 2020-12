veja, ano a ano, quem já votou em Neymar como melhor do mundo

Dez anos após sua primeira aparição no top 10 do prêmio de melhor jogador do mundo, Neymar terminou na nona colocação geral e obteve sete votos como melhor do mundo, após ter brilhado com o Paris Saint-Germain que conquistou tudo na França e foi à final da Uefa Champions League de forma inédita. Robert Lewandowski foi o vencedor.

Desde que apareceu pela primeira vez em décimo na premiação de 2011, recebendo inclusive dois votos como melhor do mundo, o atacante de 28 anos só ficou de fora das dez primeiras colocações em três oportunidades: 2012, 2018 e 2019. Vale destacar que no caso de 2018 e 2019 as lesões comprometeram bastante a temporada do jogador.

O melhor desempenho de Neymar se deu nas edições de 2015 e 2017, quando terminou em terceiro lugar, com 7,86% e 6,97%, respectivamente, na votação final. Em ambos os casos, ele teve um total de 15 votos como melhor do mundo.

O processo de escolha do melhor atleta do mundo no ano conta com o voto dos capitães e dos técnicos das seleções, assim como de um jornalista de cada um dos países filiados à Fifa.

Confira abaixo as posições de Neymar no prêmio de melhor do mundo da Fifa a cada ano e quantos e de quem foram os votos nele como primeiro colocado:

2011

10º lugar (com Bola de Ouro) – 2 votos

2012

13º (com Bola de Ouro)

2013

5º lugar (com Bola de Ouro) – 12 votos

Capitães: Adi Said (Brunei), Jang Song Hyok (Coreia do Norte), Emelio Caligdong (Filipinas), Henry Farodo Junior (Ilhas Salomão) e Robert Yelou (Vanuatu)

Técnicos: Kwon Oh Son (Brunei), Marcos Tinoco (Ilhas Cayman), Ronnie Gustarve (Dominica), Jacob Moli (Ilhas Salomão) e Percy Avock (Vanuatu)

Jornalistas: Michael Seium (Eritreia) e Kenneth Dlamini (Suazilândia)

2014

7º lugar (com Bola de Ouro) – 6 votos

Capitães: Luvu Rafe Talalelei (Samoa Americana)

Técnicos: Aliva Uinifareti (Samoa Americana), Jean Nesley (Bahamas), Dunga (Brasil) e Bin Haji Ali Dayem (Brunei)

Jornalistas: Rabary Clément (Madagascar)

2015

3º lugar (com Bola de Ouro) – 15 votos

Capitães: Ramin Ott (Samoa Americana), Bryan Ruiz (Costa Rica), Walter Ayoví (Equador), Phil Younghusband (Filipinas), Henry Faarodo (Ilhas Salomão) e Rainford Kalaba (Zâmbia)

Técnicos: Dunga (Brasil), Patrick Kluivert (Curaçao), Abraham Grant (Gana), Jorge Luis Pinto (Honduras), Thierry Sardo (Nova Caledônia) e George Lwandamina (Zâmbia)

Jornalistas: Rasim Movsumov (Azerbaijão), Faizoo Deo (Ilhas Turcas e Caicos) e Igor Linnyk (Ucrânia)

2016

4º lugar (The Best) – 9 votos

Capitães: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão), Ramin Ott (Samoa Americana) e Paulo Cheang Cheng Ieong (Macau)

Técnicos: Artur Petrosyan (técnico da Armênia), Andrew Bascome (técnico de Bermuda), Abraham Grant (técnico de Gana), Hervé Renard (técnico de Marrocos)

Jornalistas: Randy Smith (Bahamas) e Faizool Deo (Ilhas Turcas e Caicos)

2017

3º lugar (The Best) – 15 votos

Capitães: Ildefons Lima Sola (Andorra), Daniel Alves (Brasil), Walter Ayoví (Equador), Balazs Dzsudzsak (Hungria) Randy Poleon (Santa Lúcia) Mbwana Samatta (Tanzânia)

Treinadores: Lucas Alcaraz Gonzales (Argélia), Marcos Falopa (Ilhas Virgens), Leonardo Vitorino (Camboja), Theodore Whitmore (Jamaica), Nicolas Dupuis (Madagascar) e Joaquim Francisco Filho (Ilhas Mauricio)

Jornalistas: Mohammed Kenadid (Djibouti), Michael Seium (Eritreia) e Crofton Utukana (Ilha Salomão)

2018

Fora do Top 10 (The Best)

2019

Fora do Top 10 (The Best)

2020

9º lugar (The Best) – 7 votos

Capitães: Thiago Silva (capitão do Brasil), Jong Ilgwan (Coreia do Norte), Lionel Messi (Argentina) e Gustavo Gomez (Paraguai)

Técnicos: Tite (Brasil), Charles Akunnor (Gana) e Márcio Maximo Barcellos (Guiana)