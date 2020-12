Veja as 10 melhores fantasias natalinas de personagens de séries

O Natal é uma celebração que atinge muitas pessoas no mundo inteiro. Além de ser um feriado bastante importante em diversas culturas, há alguns elementos marcantes que, ao longo dos anos, foram se popularizando ainda mais.

Nesse sentido, as festividades natalinas não poderiam ficar de fora dos roteiros de diversas séries famosas.

Portanto, nesta lista, veremos um pouco mais sobre essa ocasiões especiais quando personagens de séries vestiram as melhores fantasias de Natal para comemorar a data em grande estilo.

Confira:

1. Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris

(Reprodução)Fonte: UPN/The CW

Para tirar uma renda extra no final do ano, Julius (Terry Crews) resolveu trabalhar como Papai Noel em uma loja de departamentos. No entanto, seu filho Chris (Tyler James Williams) ajudou o pai como o duende assistente e acaba se irritando profundamente com tudo o que acontece ao seu redor.

2. Joey Tribbiani, de Friends

(Reprodução)Fonte: NBC

Quando o assunto é episódio de Natal no mundo das séries, um dos mais lembrados é, sem dúvidas, o décimo da 6ª temporada de Friends. Intitulado como “Aquele com o Tatu das Festividades”, vemos algumas fantasias icônicas na tela. Uma das mais interessantes é a de Joey (Matt LeBlanc) como Superman. O personagem desejando um Feliz Natal a todos é um dos grandes momentos do seriado.

3. Ross Geller, de Friends

(Reprodução)Fonte: NBC

Nesse mesmo episódio, Ross (David Schwimmer) também se fantasia para impressionar seu filho e ensiná-lo sobre a Chanukah, uma festa judaica, também conhecida como o Festival das Luzes. A desenvoltura e a cumplicidade do elenco em todos os momentos fazem deste um dos grandes episódios de Natal das séries.

4. Lineu e Agostinho, de A Grande Família

(Reprodução)Fonte: Rede Globo

Uma das séries brasileiras mais cativantes para o público também teve diversos episódios natalinos. No entanto, aquele em que Lineu Silva (Marco Nanini) e Agostinho Carrara (Pedro Cardoso) se vestiram à caráter para a ocasião, muitas confusões aconteceram. Os dois, inclusive, foram parar na delegacia no dia da famosa ceia da Dona Nenê (Marieta Severo).

5. Chet, de Bob’s Burgers

(Reprodução)Fonte: Fox

O primeiro episódio de Natal da série animada Bob’s Burgers aconteceu apenas durante a sua 3ª temporada. É nele, no entanto, que vemos o personagem Chet (Zach Galifianakis) como um invasor local se disfarçando com uma fantasia natalina um tanto quanto fofa: de árvore de Natal. Gene (Eugene Mirman) e Tina (Dan Mintz) se juntam a ele como presentes e temos um dos episódios mais divertidos da série.

6. Personagens de Community

(Reprodução)Fonte: NBC

Que Community é uma série bastante inventiva todo mundo já sabe. Os roteiristas e produtores sempre inovam quando querem apresentar novidades ao seu público. Em um episódio de Natal isso não poderia ser diferente. Na 2ª temporada, em “Abed’s Uncontrollable Christmas”, todos os personagens, em animação stop-motion, utilizam fantasias muito interessantes para a ocasião natalina.

7. Lucy, de I Love Lucy

(Reprodução)Fonte: CBS

A série clássica da CBS não poderia ficar de fora da lista, já que no episódio de Natal a protagonista Lucy Ricardo (Lucille Ball) tratou de se fantasiar com o traje icônico do Papai Noel junto de Ricky (Desi Arnaz), Fred (William Frawley) e Ethel (Vivian Vance). O resultado foi uma grande diversão para o público da época que surpreendeu fortemente.

8. Schmidt, de New Girl

(Reprodução)Fonte: Fox

No auge das comédias da Fox, no início da década de 2010, os personagens sempre foram conhecidos por abraçar diferentes moldes com relação às fantasias natalinas, sobretudo quando se falava do Papai Noel. Em New Girl, temos uma versão um tanto quanto sexy para o bom velhinho vinda diretamente de Schmidt (Max Greenfield). E Honestamente, é um visual icônico e bastante lembrado entre os fãs da série até hoje.

9. Phyllis Vance, de The Office

(Reprodução)Fonte: NBC

Poucos episódios natalinos são tão memoráveis quanto os apresentados em The Office. Talvez um dos mais celebrados entre o público é “Secret Santa”, na 6ª temporada. Escrito por Mindy Kaling e dirigido por Randall Einhorn, o episódio mostra diversas fantasias icônicas para os personagens como o Papai Noel de Phyllis Vance (Phyllis Smith).

Embora Michael (Steve Carell) não tenha ficado muito satisfeito com as coisas que acontecem a partir daí, os espectadores conseguem se divertir muito com o desenrolar dos acontecimentos.

10. Michael Scott, de The Office

(Reprodução)Fonte: NBC

Nesse mesmo episódio, Michael subverte a fantasia do Papai Noel e se fantasia como Jesus Cristo. O personagem ainda afirma que, a partir daquele momento, ele terá a capacidade de voar e curar todos aqueles que sofrerem. Um dos grandes momentos desse seriado.