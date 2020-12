Veja as possíveis punições para Ramírez no STJD por racismo contra Gerson em Flamengo x Bahia

De cinco a dez jogos de suspensão, mas uma multa que pode chegar até a R$ 100 mil. Estas são as penas possíveis para o atacante colombiano Juan Pablo Ramírez, do Bahia, caso ele seja punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ato discriminatório.

Em nota, a CBF diz que solicitou à procuradora do STJD a abertura de uma investigação sobre a denúncia de racismo feita pelo meio-campista Gerson contra Ramírez no confronto entre os Flamengo e Bahia, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (20).

A entidade diz também que encaminhou ao STJD cópia da súmula do árbitro Flávio Rodrigues de Souza, no qual consta a queixa do flamenguista, apesar de, textualmente, a equipe de arbitragem afirmar que não testemunhou o ato em si. Nem menciona as discussões ocorridas posteriormente, inclusive entre o jogador e o técnico Mano Menezes, do Bahia, que chamou a reação de “malandragem”.

Após a vitória rubro-negra por 4 a 3, Gerson acusou o colombiano de ter dito “Cala a boca, negro” em um lance aos 7 minutos do segundo tempo. Naquele instante, ele reagiu indignado, cobrando a arbitragem, mas acabou sendo reprimido por Mano.

Houve bate boca entre jogadores e membros da comissão técnica, o que fez a partida ficar paralisada por um tempo considerável. Quando foi retomada, Mano cobrou de Flávio Rodrigues de Souza que desse cartão para o flamenguista por ter respondido Ramírez com ofensa.

Depois do duelo, Gerson voltou a se manifestar sobre o ocorridos nas redes sociais. Já o Bahia prometeu investigação interna. Vale lembrar que o clube tricolor tornou-se uma agremiação comprometida na luta contra discrimação social, racial e de gênero.

O STDJ pode enquadrar o jogador do Bahia no artigo 243-G, que julga prática de “ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência”.

A pena pode variar de suspensão de cinco a dez partidas, quando protagonizada por atletas, técnicos e/ou membros da comissão técnica, além de multa, de R$ 100 a R$ 100 mil.

Caso Mano, que foi demitido pelo Bahia após a derrota, seja denunciado e julgado, a pena para ele, em caso de punição, é a mesma: cinco a dez jogos de suspensão, multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

play 2:22 Treinador disse que, se a atitude errada aconteceu, ele não vai defender, mas pede ver exatamente o que houve

Além da nota, a CBF não se manifestou especificamente sobre o caso, pré-julgando ou anunciando alguma medida educativa em seus torneios, mas “reiterou seu profundo repúdio ao racismo”.

Vale lembrar que as punições tratadas acima são no âmbito esportivo. No âmbito jurídico, vale lembrar, que racismo é crime, com pena de um a três anos de prisão, além de multa.