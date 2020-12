Veja como está o elenco após 16 anos · .

Considerado pelos fãs de comédias adolescentes um dos clássicos modernos do gênero, o filme Meninas Malvadas é a atração desta quarta-feira (16) da Sessão da Tarde, exibida na Globo a partir das 15h (horário de Brasília). Lançado em 2004, o longa conta com nomes conhecidos no elenco, como Lindsay Lohan, Rachel McAdams e Tina Fey, que seguem nos holofotes até hoje.

Na trama, Cady Heron (Lindsay Lohan) é uma garota que cresceu na África e sempre estudou em casa. Após retornar aos Estados Unidos com os pais, ela se prepara para iniciar sua vida de estudante, se matriculando em uma escola pública pela primeira vez.

A protagonista recebe uma rápida introdução às leis de popularidade que dividem seus colegas. Logo, a garota percebe como a língua venenosa do grupo mais popular da instituição –liderado por Regina George (Rachel McAdams)– pode prejudicar sua vida. Para piorar a situação, Cady ainda se apaixona pelo garoto errado.

Após 16 anos do sucesso de Meninas Malvadas, confira como está o elenco:

Lindsay em Meninas Malvadas e atualmente

Rachel em 2004 e em Desobediência (2017)

Jonathan Bennett como Aaron e atualmente

Amanda Seyfried como Karen e recentemente

Lacey Chabert interpretou Gretchen no filme

Tina Fey atuou em Entre Vinho e Vinagre (2019)

Lizzy Caplan como Janis e em Castle Rock (2018)

Daniel Franzese como Damian e hoje em dia

Veja os outros filmes que serão exibidos na Sessão da Tarde nesta semana: O Amor Não Tira Férias (quinta-feira) e Um Presente Especial (sexta-feira).

Assista abaixo ao trailer de Meninas Malvadas: