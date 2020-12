Veja como foi o penúltimo treino do Santos antes de enfrentar o Grêmio

Sem o zagueiro Lucas Veríssimo, o técnico Cuca comandou um treino técnico na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, na penúltima atividade antes do Santos enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América.

Os titulares do empate em 2 a 2 com o Palmeiras, no último sábado, participaram apenas do início da atividade. Depois do trabalho técnico, eles seguiram para a parte interna do CT.

Os demais treinaram finalizações. Sandry e Jobson, opções para o meio-campo, saíram da movimentação em um certo momento, indicando a chance de ao menos serem testados como titulares nesta terça.

Veríssimo, insatisfeito pelo insucesso na negociação com o Benfica, pediu para não enfrentar o Grêmio. Com Luiz Felipe suspenso, Laércio deve ser o titular.

A provável escalação é: John, Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Lucas Braga (Sandry ou Jobson) e Kaio Jorge.