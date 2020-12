veja contra quem foram os 449 gols ‘ignorados’ de Pelé na ‘briga’ com Messi

No sábado, Lionel Messi escreveu seu nome em mais uma linha da história do futebol ao balançar as redes pela 643ª vez com a camisa do Barcelona e igualar Pelé como o maior artilheiro por um só clube (veja o gol histórico no vídeo acima). A estatística, porém, é interpretativa. O argentino empatou a marca de gols oficiais, é verdade. Mas o Rei do Futebol é prejudicado pela época em que atuou e tem nada menos que 449 gols ‘ignorados’ na conta. No total, são incríveis 1.091 bolas nas redes dele com a camisa do Santos.

A explicação é simples. Entre os anos em que Pelé defendeu o time da Vila Belmiro, o futebol era completamente diferente. O Santos deixava torneios oficiais de lado em várias ocasiões para fazer excursões pelo mundo. Assim, o Rei acabou fazendo quase tantos amistosos quanto jogos oficiais. E, naturalmente, acabou “trocando” gols oficiais por gols nesses amistosos.

E é simples dizer hoje que os gols oficiais “valem mais” que os gols nessas partidas não oficiais. Mas é impossível comparar as épocas. Pelé encarava alguns dos grandes esquadrões mundiais da época em suas excursões. Fez amistosos – e gols – contra Barcelona, Real Madrid, Juventus, River Plate, Boca Juniors e o multicampeão da época, o Benfica. Enfrentou também boas seleções nacionais do tempo, como a Tchecoslováquia.

Mas também é verdade que nem todos os amistosos foram assim contra times tão bom.

O ESPN.com.br, então, levantou a lista de todos os 449 gols ‘ignorados’ de Pelé nesta lista. Veja alguns destaques e a relação completa abaixo:

Esquadrões

O Santos fazia boa parte de suas excursões pela América do Sul e pela Europa. Assim, Pelé tem números ótimos em amistosos contra grandes equipes do mundo.

Em terras europeias, por exemplo, o Rei tem 8 gols contra a Internazionale (ITA), 6 contra a Roma (ITA), 4 no Barcelona (ESP), 4 no Benfica (POR), 2 na Juventus (ITA) e 1 no Real Madrid (ESP).

O Rei também fez estragos contra os grandes clubes da América do Sul: foram 7 bolas nas redes contra o River Plate, 5 no Boca Juniors, 4 no Racing e 2 no Independiente.

Dentro do Brasil

Havia também uma série de amistosos dentro do território nacional. Com isso, Pelé também tem gols não oficiais em clássicos e contra quase todos os chamados gigantes do futebol nacional.

Seleções

Pelé também enfrentou muitas seleções nacionais. É verdade que fez gols em Tchecoslováquia, Polônia e União Soviética, potências da época. Mas a maioria acabou sendo contra países ainda ascendentes, como vários da América Central, África e Ásia.

Combinados

Outra prática comum da época eram jogos contra combinados ou até seleções locais.

Há na lista, por exemplo, gols contra um combinado paulista ou um combinado Flamengo/Juventude. Ou até contra seleções de Brasília, Fortaleza ou até cidades internacionais como Berlim (ALE), Hannover (ALE) e Accra (GAN).

A lista de gols não oficias de Pelé:

