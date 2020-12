Veja Demon’s Souls sendo jogado com os bongos do DK no PS5!

Os jogos da série Souls sempre ganham diversas speedruns com táticas inusitadas, ou mesmo vídeos mostrando formas loucas de jogar. O remake de Demon’s Souls recém-lançado para PS5 não escapou disso, e hoje temos um vídeo do título sendo detonado com… os bongos do Donkey Kong! Confira:

O youtuber Super Louis 64 usou alguns mods e conseguiu plugar os controles do jogo Donkey Kong Jungle Beat no PS5. Até agora, ele só conseguiu derrotar o Vanguard Demon e o Tower Knight, mas parece questão de tempo até vermos ele ou outros jogadores indo ainda mais longe com esses controles.

Você teria a paciência e coragem necessárias para encarar os desafios do jogo com esses controles tão diferentes? Comente a seguir!