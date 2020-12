veja entrevista exclusiva com Douglas Luiz

Depois de um começo difícil vem o sucesso. Os inícios de Douglas Luiz no futebol europeu e depois mais especificamente na Premier League seguiram o mesmo roteiro. Foi assim que ele foi de nome pouco utilizado no Girona a titular absoluto no Aston Villa e titular nas quatro últimas partidas da seleção brasileira.

Revelado pelo Vasco, o volante foi vendido ao Manchester City em 2017 quando tinha 19 anos e logo emprestado ao Girona, que é ligado ao gigante inglês. Em adaptação à nova realidade, ele disputou apenas 15 partidas do Campeonato Espanhol, sendo titular uma única vez.

“Já no ano seguinte, fiz a pré-temporada com o City e foi muito boa, acabei impressionando o Pep Guardiola, e (ele) fez de tudo para eu ficar aqui”, contou o atleta hoje com 22 anos em entrevista a João Castelo-Branco, repórter dos canais ESPN.

Apesar disso, ele seria novamente cedido em meio a um obstáculo: o visto de trabalho. “Não vou ficar colocando a culpa em um ou outro, quando é para acontecer, acontece, se não aconteceu, é porque não estava no momento certo”.

Em 2018-19, Douglas Luiz passou a atuar mais – foram 23 partidas em LaLiga, iniciando 16 delas. Apesar do rebaixamento do time catalão, o meio-campista causou maior impacto no futebol europeu e, ao fim da campanha, iria de fato à Premier League, mas não para o City, e sim para o Aston Villa, que o contratou por 16,8 milhões de euros, segundo valores do site Transfermarkt. O clube de Manchester ainda tem uma opção de recompra, mas ele não parece gastar tempo pensando na possibilidade.

“Eu procuro fazer meu trabalho dentro de campo, essa é a verdade. O que as pessoas falam por fora, eu tento não focar nisso, porque pode me atrapalhar dentro de campo. Então eu deixo essas coisas para minha família, para os meus empresários.”

Se na Espanha, o seu primeiro ano foi difícil individualmente, na Inglaterra o desempenho coletivo seria a adversidade. Retornando à Premier League, o Aston Villa investiu pesado em reforços, como o caso de Douglas Luiz, mas teve uma campanha abaixo do esperado e só evitou o rebaixamento na última rodada.

O volante, no entanto, foi um dos grandes nomes da equipe, tendo atuado em 36 das 38 rodadas do campeonato e sendo titular em 28. Ele foi o terceiro jogador do time com mais toques na bola na Premier League, o líder em recuperações de bola e autor de três gols e duas assistências. Em meio a isso, recebeu sua primeira convocação pela seleção brasileira e fez sua faz primeira apresentação em amistoso contra a Coreia do Sul em novembro de 2019.

Já na atual temporada, o volante manteve sua importância no Aston Villa (foi titular em todas as nove partidas da equipe nesta Premier League) e viu seu time ter um início de temporada bem promissor, embora tenha perdido em quatro de seus últimos cinco jogos. O clube de Birmingham começou o campeonato com quatro vitórias e já fez 3 a 0 no Arsenal em Londres, bateu o Leicester City fora de casa e conseguiu uma das mais emblemáticas vitórias da história da Premier League: 7 a 2 sobre o atual campeão Liverpool.

“Mostra que a Premier League não tem time pequeno, acho que todos os times têm um nível muito bom, podem fazer jogos bons, o resultado é a consequência do trabalho de cada equipe dentro do jogo”, declarou.

O Aston Villa até vem de uma sequência negativa e aparece no momento só na 12ª colocação. Porém, o time treinado por Dean Smith tem duas partidas a menos, já chegou a liderar a competição e vive uma realidade bem distinta da temporada anterior, sendo que está nove pontos distante da zona de rebaixamento.

Um dos trunfos do elenco é Jack Grealish, que soma cinco gols e cinco assistências nesta Premier League e é o terceiro que mais criou chances. Em 2019-20, ele foi fundamental para a permanência na primeira divisão, só criando menos chances do que De Bruyne e fechando a competição com oito gols e passes para outros seis.

“É realmente um cara diferenciado no meio do futebol. Tenho uma relação muito boa com ele, tanto dentro, quanto fora de campo. Acho um cara excepcional, trabalhador, está conquistando seu espaço na seleção inglesa. Estou muito feliz por ele, espero que possa se manter no topo por muitos anos”, elogiou Douglas Luiz.

Além do grande talento, Grealish também chama muita atenção pelo fato de atuar com meiões só até a canela. “Acho que ele joga com essa meia baixinha porque o tamanho da panturrilha do cara é muito grande, acho que o meião não sobe”, brincou o brasileiro.

O que importa para o torcedor do Aston Villa é que o time volte a subir na classificação. A próxima oportunidade para isso se dará neste sábado, quando visitará o Wolverhampton, às 9h30 (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.