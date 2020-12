Veja o que deixa a Netflix em dezembro · .

Se você pretende aproveitar as férias de fim de ano para assistir àquela série ou filme favorito na Netflix, é melhor se apressar. Várias produções de sucesso vão deixar o catálogo da plataforma ainda em dezembro. Um Maluco no Pedaço (1990-1996), sitcom estrelada por Will Smith, e Birdman – A Inesperada Virtude da Ignorância (2014), que ganhou o Oscar de melhor filme em 2015, estão entre as histórias que se despedem da gigante do streaming.

Na lista estão também longas como Garota Exemplar (2014), Noé (2014), O Regresso (2015) –que deu o Oscar de melhor ator a Leonardo DiCaprio–, Tomb Raider – A Origem (2018), Assassin’s Creed (2016) e as sete temporadas do drama adolescente Pretty Little Liars (2010-2017).

Última maratona

Uma das séries que marcaram os anos 1990, Um Maluco no Pedaço deixa a Netflix no próximo dia 31. Com bom humor, a atração que revelou Will Smith mostra conflitos de uma sociedade repleta de racismo.

Já Pretty Little Liars sai do catálogo do streaming no dia 21. Baseada nos livros de mesmo nome, a série estreou no canal ABC Family em 2010 e tem sete temporadas. Protagonizada por Troian Bellisario, Sasha Pieterse, Lucy Hale, Shay Mitchell e Ashley Benson, a trama mostra uma pequena cidade vivendo o caos após o desparecimento de uma garota popular.

E quem gosta de séries teens deve se preparar também para a despedida de Gossip Girl (2007-2012). O drama que mostra os jovens da elite de Nova York em meio às fofocas de uma blogueira que conhece todos os detalhes da vida deles sai da plataforma no dia 1º de janeiro do ano que vem.

REPRODUÇÃO/NETFLIX

Pretty Little Liars deixa a Netflix esse mês

Filmes premiados e blockbusters

Longas premiados também serão retirados do catálogo da Netflix até o final do mês. Birdman – A Inesperada Virtude da Ignorância, de Alejandro González Iñárritu, por exemplo, venceu quatro categorias no Oscar de 2015: melhor filme, melhor roteiro original, melhor fotografia e melhor diretor.

Também de Iñárritu, O Regresso venceu três categorias no Oscar do ano seguinte: melhor fotografia, melhor diretor e melhor ator para Leonardo DiCaprio. O longa conta a história de um homem atacado por um urso, mas que sobrevive para vingar a morte do filho. Ambos os filmes deixam o serviço no próximo dia 21.

REPRODUÇÃO/NETLIX

Perfume de Mulher (1992), que deu o Oscar de melhor ator a Al Pacino em 1993, se despede do catálogo da Netflix no dia 30. Com direção de Martin Brest, a trama narra a história de um militar cego que contrata um jovem e inexperiente estudante para ajudá-lo a passar um fim de semana inesquecível em Nova York.

Filmes que foram sucesso de bilheteria ao redor do mundo também deixam o serviço. Entre eles, estão produções como A Grande Aposta (2015), Lego Batman: O Filme (2017) e Em Ritmo de Fuga (2017). Angry Birds: O Filme (2016), Assassin’s Creed e Tomb Raider – A Origem são longas baseados em games de sucesso que também sairão da plataforma.

Confira a lista completa e as datas em que as produções serão retiradas do catálogo da Netflix:

16 de Dezembro

A Comédia dos Pecados (2017)

18 de Dezembro

A Guerra das Flechas (2011)

Crows: Zero (2007)

Operação Corvo 3 (2014)

Pânico na Torre (2012)

Pee-wee’s Playhouse: Christmas Special (1988)

Pee-wee’s Playhouse (1986-1990)

Tai Chi Hero (2012)

19 de Dezembro

Gnomeu e Julieta: O Mistério do Jardim (2018)

Guerras de Verão (2009)

20 de Dezembro

Angry Birds: O Filme (2016)

Homem ao Mar (2018)

Maldita Sorte (2007)

O Espaço Entre Nós (2017)

Os Indomáveis (2007)

21 de Dezembro

A Cura (2016)

A Grande Aposta (2015)

A História Verdadeira (2015)

Assassin’s Creed (2016)

Birdman – A Inesperada Virtude da Ignorância (2014)

Crianças Lobo (2012)

Garota Exemplar (2014)

Negócios Fora de Controle (2015)

Noé (2014)

O Regresso (2015)

Pretty Little Liars (2010-2017)

Sob o Mesmo Céu (2015)

22 de Dezembro

Detetive Dee: Os Quatro Reis Celestiais (2018)

Flu (2013)

Helios (2015)

Madness in the Desert (2003)

Mon Mon Mon Monsters! (2017)

Shaun, o Carneiro: Temporada 3 (2007-2012)

23 de Dezembro

Boneco de Neve (2017)

Lego Batman: O Filme (2017)

Victoria e Abdul: O Confidente da Rainha (2017)

25 de Dezembro

A Gray State (2017)

Merlí: Temporada 2 (2015-2018)

27 de Dezembro

Towies (2016)

28 de Dezembro

Cinquentonas (2015)

Rolling Papers (2015)

30 de Dezembro

A Torre Negra (2017)

Casa Comigo? (2010)

Depois que o Pornô Acaba 3 (2018)

Em Ritmo de Fuga (2017)

Encontros e Desencontros (2003)

Perfume de Mulher (1992)

Serenity – A Luta pelo Amanhã (2005)

31 de Dezembro

Conan Without Borders (2018)

Le serment des Hitler (2014)

Numerado (2012)

O Filme da Minha Vida (2017)

Standing Tall (2015)

Tomb Raider: A Origem (2018)

Twice (2010)

Um Maluco no Pedaço (1990-1996)

Women at War: 1914-1918 (2014)