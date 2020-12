Veja o que Real Madrid precisa fazer na última rodada para se classificar às oitavas

Nesta terça-feira, o Real Madrid perdeu por 2 a 0 para o Shakhtar Donetsk, pela 5ª rodada do grupo B da Champions League, e caiu para o 3º lugar da chave.

Com isso, a equipe merengue corre risco de ser eliminada ainda na fase inicial do torneio da Uefa, algo que nunca aconteceu na história.

No momento, a tabela de classificação está assim:

1. Borussia Monchengladbach: 8 pontos

2. Shakhtar Donetsk: 7 pontos

3. Real Madrid: 7 pontos

4. Inter de Milão: 5 pontos

Os blancos estão em 3º lugar por terem levado a pior no confronto direto contra o Shakhtar, já que perderam as duas partidas.

Na última rodada, o Real receberá o Monchengladbach, enquanto o Shakhtar visita a Internazionale em Milão.

Com isso, há três cenários possíveis para as pretensões do gigante de Madri:

SE O REAL GANHAR

Se o Real vencer o Borussia, irá a 10 pontos, passará o time alemão na tabela e se classificará às oitavas.

E caso o Shakhtar não vença a Inter de Milão, o time comandado por Zinedine Zidane avança em 1º lugar.

Modric, do Real Madrid, e Taison, do Shakhtar Donetsk, disputam jogada EFE

SE O REAL EMPATAR

Se o Real empatar com o Borussia, irá a 8 pontos e terá que torcer para a Inter de Milão ganhar do Shakhtar.

Caso os nerazzurri vençam, os ucranianos permanecem com 7 pontos, e os merengues conquistam a vaga.

Isso ocorre porque, mesmo com a Inter chegando também aos 8 pontos, leva a pior no confronto direto com o Real, o que deixaria os italianos no 3º posto.

No entanto, se o Shakhtar vencer ou empatar em Milão, o clube de Donetsk é quem fica com a vaga nas oitavas.

SE O REAL PERDER

Se o Real perder para o Borussia, estará eliminado, não havendo qualquer combinação de resultado que o salve.

Com isso, restará aos blancos disputar a Europa League como “prêmio de consolação”.

MATEMÁTICA A FAVOR

Segundo o FiveThirtyEight, site parceiro da ESPN que calcula as probabilidades do futebol com base em uma série de variáveis, a torcida do Real não tem motivos para se desesperar.

Apesar de chegar à última rodada em 3º lugar, o gigante de Madri tem ainda 44% de chance de terminar na 1ª posição da chave, segundo o site.

O FiveThirtyEight ainda calcula 24% de chance do Real acabar no 2º lugar, e apenas 18% de probabilidade de encerrar sua participação no 3º posto.