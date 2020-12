veja o resumo do fim de semana da Premier League

O campeão voltou, assumiu o topo e abriu distância na liderança da Premier League na última semana. Depois de ter batido o Tottenham, o Liverpool foi ao Selhurst Park e venceu por 7 a 0 do Crystal Palace, com show de Roberto Firmino, com dois gols e uma assistência cada.

O atacante brasileiro já havia brilhado ao anotar o gol da vitória por 2 a 1 nos acréscimos diante dos Spurs na quarta-feira. Já o egípcio chegou a 13 gols e se isolou como artilheiro da competição.

O resultado representou o maior triunfo da história dos Reds como visitante em uma partida de primeira divisão. Além disso, o time de Jurgen Klopp abriu quatro pontos de vantagem no topo da classificação.

Já o antigo líder Tottenham foi novamente derrotado e caiu para a quinta colocação. Os Spurs foram superados em casa pelo Leicester City por 2 a 0, que agora é o novo segundo colocado, no domingo. Jamie Vardy deixou sua marca para os Foxes, que já tinham superado Arsenal e Manchester City fora de casa nesta Premier League.

Apesar disso, o grande jogo no domingo acabou sendo Manchester United e Leeds United, que teve uma vitória dos mandantes por 6 a 2 em Old Trafford. Teve dois gols de Scott McTominay com menos de três minutos, mais uma atuação decisiva de Bruno Fernandes e uma pintura pelo time derrotado.

O resultado deixou os Red Devils em terceiro e com um jogo a menos. Caso vençam a partida que têm por fazer, a diferença para o Liverpool cai para dois pontos.

O fim de semana também trouxe uma boa notícia para o lado azul de Manchester, já que o City conseguiu se recuperar do tropeço diante do West Bromwich e superou o Southampton fora de casa por 1 a 0. E é claro que teve assistência de Kevin de Bruyne.

Por outro lado, o Arsenal continua vivendo uma crise inimaginável: os Gunners estão na 15ª colocação com 14 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. A equipe de Mikel Areta visitou o Everton no Goodison Park no sábado e acabou superada por 2 a 1 – são sete rodadas sem vencer, sendo cinco derrotas e dois empates.

Já os Toffees vivem grande momento, já que tinham superado Leicester City e Chelsea nos dois duelos anteriores e aparecem no G-4.

A rodada foi encerrada nesta segunda-feira com Chelsea x West Ham, em mais uma vitória da equipe de Frank Lampard, tranquila, por 3 a 0. Com dois gols do jovem Abraham, os Blues não deram chance ao rival de Londres e subiram para o quinto lugar na tabela, superando o Tottenham no saldo de gols.