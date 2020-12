veja os jogos mais prováveis das oitavas da Champions

Meses depois de um dos maiores massacres da história do futebol, Bayern de Munique e Barcelona têm boas chances de se reencontraram já nas oitavas de final da Champions League. Mais precisamente, os dois têm 22,118% de chances de se enfrentarem já na próxima fase.

Essas são as contas feitas pelo estatístico MisterChip. Elas levam em conta todos os cruzamentos possíveis e, claro, as três regras simples do sorteio, que aconteceu na próxima segunda-feira (14), às 8h (de Brasília):

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Os primeiros colocados enfrentam os segundos Times do mesmo grupo não podem se enfrentar Times que estavam no mesmo grupo também não podem se enfrentar.

Como passou apenas em segundo lugar de seu grupo, o Barcelona terá uma pedreira pela frente. O time catalão tem seis rivais possíveis: Bayern de Munique, Manchester City, PSG, Liverpool, Borussia Dortmund e Chelsea.

As amarras, porém, fazem com que seja mais provável que o confronto seja com um alemão.

O jogo mais possível pelas contas, porém, é outro que envolve um espanhol e um francês: Real Madrid e RB Leipzig têm mais de 30,9% de chances de se enfrentarem.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O Real, aliás, é o time que mais tem amarras e pode enfrentar só quatro times: RB Leipzig, Lazio, Atalanta e Porto.

Por outro lado, o confronto que menos tem chances de acontecer é entre Liverpool e Porto: apenas 10,772%. O Chelsea também uma probabilidade bem pequena de duelar com o mesmo Porto: 10,862%.

O motivo é simples: como não há nenhum inglês no pote 2 e nenhum português no pote 1, os três times são não podem duelar com o rival que estava no mesmo grupo. Por isso, os três têm sete adversários possíveis.

Veja as chances de cada jogo

MADRID-LEIPZIG (31%) ES EL DUELO MÁS PROBABLE del sorteo de octavos de la Champions League 2020-21. Aquí tenéis la tabla con todos los posibles cruces y la probabilidad de cada uno de ellos #UCL pic.twitter.com/hEhrI3tQJO — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 9, 2020

Veja como ficam os potes para o sorteio

* Entre parêntesis está a letra correspondente ao grupo na primeira fase

ESPN

POTE 1 – Bayern de Munique-ALE (A), Real Madrid-ESP (B), Manchester City-ING (C), Liverpool-ING (D), Chelsea-ING (E), Borussia Dortmund-ALE (F), Juventus-ITA (G) e PSG-FRA (H)

POTE 2 – Atlético de Madrid-ESP (A), Borussia M’Gladbach-ALE (B), Porto-POR (C), Atalanta-ITA (D), Sevilla-ESP (E), Lazio-ITA (F), Barcelona-ESP (G) e RB Leipzig-ALE (H)