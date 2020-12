Veja os melhores momentos dos jogos deste domingo da Ligue 1

A 16ª rodada da Ligue 1 agitou o fim de semana. O destaque vai para Lille e Paris Saint-Germain, líder e terceiro colocado, respectivamente. Quem vencesse o duelo, assumiria a primeira colocação do Francês. A partida, porém, terminou sem gols e com um ponto para cada lado. Veja os melhores momentos acima.

+CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO FRANCÊS



No meio da tabela, o Bordeaux venceu o Strasbourg, fora de casa, por 2 a 0. Com o resultado, os mandantes se aproximam da zona de rebaixamento e ligam o alerta para as próximas rodadas. Veja os melhores momentos acima.

Lille e PSG ficaram no empate na rodada (Foto: DENIS CHARLET / AFP)

Tentando se aproximar do G4, o Monaco venceu o Dijon, fora de casa, por 1 a 0. Volland marcou o único gol da partida e garantiu os três pontos que colocaram o clube na disputa por uma vaga nas competições europeias do próximo ano. Veja os melhores momentos acima.

Na parte de baixo da tabela, o Saint-Étienne empatou com o Nîmes, em casa, e perdeu a chance de se distanciar mais da zona de rebaixamento. Veja os melhores momentos acima.

Jogando em casa, o Nantes ficou apenas no empate com o Angers. A partida terminou em 1 a 1. Veja os melhores momentos acima.

O Rennes voltou a vencer e, fora de casa, superou Lorient por 3 a 0. Com o resultado, os visitantes se aproximaram do G4, enquanto os donos da casa se afundaram ainda mais na zona de rebaixamento. Veja os melhores momentos acima.

Em mais um jogo agitado, Brest e Montpellier ficaram no empate por 2 a 2. Os visitantes perderam a chance de entrar no G4 com o resultado. Veja os melhores momentos acima.