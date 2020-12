Veja os melhores momentos dos jogos deste sábado da Ligue 1

Neste sábado, a Ligue 1 deu início a sua 16ª rodada com três jogos. Fora de casa, o Lyon deu show e aplicou uma goleada no Nice, por 4 a 1, e assumiu a liderança provisória da competição, já que Lille e PSG, vice-líder e terceiro colocado respectivamente, se enfrentam neste domingo. O Lyon venceu com gols de Depay, de pênalti, Kadeware, Toko Ekambi e Aouar. Gouiri descontou para o Nice. VEJA OS MELHORES MOMENTOS DA PARTIDA ACIMA!

+ Confira a tabela de classificação da Ligue 1

Lyon venceu e convenceu (Foto: AFP)

OLYMPIQUE DE MARSEILLE 1X1 REIMS (veja os melhores momentos acima)

Em casa, o Marseille perdeu a oportunidade de colar nos líderes da competição. O Reims saiu em vantagem graças a um gol contra marcado por Nagatomo, e obrigou o time da casa a correr atrás do empate ainda no primeiro tempo, com gol de Thauvin. O resultado deixou o Marseille em 4º, e o Reims é o 16º.

METZ 2X0 LENS (veja os melhores momentos acima)

Em duelo de meio de tabela, o Metz venceu o Lens por 2 a 0 e saiu de campo com os três pontos dentro de casa. Com gols de Nguette e Boulaya, os mandantes chegaram aos 23 pontos e ocupam a 9ª posição, enquanto o Lens segue nos 24 pontos, na 7ª colocação.