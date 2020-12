Veja os melhores momentos dos jogos deste sábado na Bundesliga

Neste sábado, a Bundesliga teve a continuação da 13ª rodada, com seis jogos. No jogo mais importante, o Bayern de Munique, do melhor jogador do mundo Robert Lewandowski, venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 1, com dois gols do atacante polonês e assumiu a liderança da competição. Veja os melhores momentos acima!

Bayern venceu em Leverkusen (Foto: AFP)

MAINZ 0 X 1 WERDER BREMEN (veja os melhores momentos acima)

​Em um jogo bem equilibrado na Coface Arena, o Werder Bremen levou a melhor com um gol quase nos acréscimos marcado por Eren Sami Dinkçi, de cabeça. Com a vitória, o Bremen subiu para a 12ª posição e o Mainz segue no Z3.

RB LEIPZIG 0 X 0 COLÔNIA (veja os melhores momentos acima)

Dentro de casa, o RB Leipzig não conseguiu furar a defesa do Colônia durante os 90 minutos, acabou estacionado no empate sem gols e não aproveitou a derrota do Leverkusen para o Bayern para subir ao segundo lugar na classificação. O Leipzig segue em 3º, enquanto o Colônia está em 15º.

AUGSBURG 0 X 2 EINTRACHT FRANKFURT (veja os melhores momentos acima)

Fora de casa, o Frankfurt conquistou um grande resultado. Na SGL Arena, Framberger (contra) e Ilsanker marcaram os gols que deram a vitória aos visitantes. Com o triunfo, o Frankfurt chegou a 9ª posição, enquanto o Augsburg ficou na 10ª.

SCHALKE 0 X 1 ARMINIA BIELEFIELD (veja os melhores momentos acima)

E o Schalke 04 segue a sua sina de não vencer uma partida na Bundesliga. Em casa, os Azuis Reais foram derrotados pelos recém-promovidos do Arminia Bielefeld por 1 a 0, com gol de Fabian Klos, aos oito minutos do segundo tempo. O Schalke segue na lanterna, enquanto o Arminia está em 16º.

MONCHENGLADBACH 1X2 HOFFENHEIM (veja os melhores momentos acima)

Fora de casa, o Hoffenheim conquistou um grande resultado neste sábado. No BORUSSIA-PARK, o Hoffenheim bateu o Gladbach de virada, por 2 a 1. O Borussia abriu o placar com Stindl aos 34 do primeiro tempo, mas Kramaric empatou aos 30 do segundo tempo. Thuram, do Borussia, foi expulso aos 34 minutos, e os visitantes aproveitaram a superioridade numérica para virar o jogo aos 41 minutos com Sessegnon. O Hoffenheim é o 11º, enquanto o Gladbach é o 8º.