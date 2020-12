Veja os principais jogos da rodada do ‘Boxing Day’ na Premier League

Diferentemente da maioria dos países, o futebol na Inglaterra não para nas festas comemorativas de fim de ano. E uma das datas mais aguardadas pelos torcedores é justamente o dia seguinte ao Natal. O tradicional ‘Boxing Day’ tem jogos em todas as divisões e a deste ano promete grandes emoções.

Tradicionalmente com estádios lotados, a edição deste ano será diferente. Com medidas de distanciamento social por conta da Covid-19, o público, em sua maioria, terá que assistir às partidas de casa. Em alguns lugares, como na cidade de Liverpool, até 2 mil torcedores podem ir aos estádios.

Todos os dez jogos da 15ª rodada do Campeonato Inglês acontecerão entre sábado (26) e domingo (27). A 16ª rodada começará já na segunda-feira (29).

VEJA OS JOGOS DA RODADA DO ‘BOXING DAY’

Leicester x Manchester United – Sábado – 9h30 – King Power Stadium

​O duelo que abre o Boxing Day reserva o encontro entre dois dos principais nomes da Premier League. Vardy, pelo Leicester, e Bruno Fernandes, do Manchester United, têm, somados, 20 gols na competição (11 a 9 para o inglês). As duas equipes brigam na parte de cima da tabela e sonham com classificação para a próxima Champions League.

Vardy e Bruno Fernandes vivem fase iluminada (Foto: AFP; AFP)

Arsenal x Chelsea – Sábado – 14h30 – Emirates Stadium

​O London Derby (“clássico de Londres”, na tradução) promete agitar o sábado na Terra da Rainha. Em momentos opostos, Gunners e Blues medirão forças na casa do Arsenal para saber quem vence o último clássico do ano. No último encontro entre os dois, o time vermelho conquistou a Copa da Inglaterra.

Aubameyang e Werner são esperanças de gols de Arsenal e Chelsea, respectivamente (Foto: AFP; AFP)

Manchester City x Newcastle – Sábado – 17h – Etihad Stadium

Oscilando bons e maus momentos, o Manchester City tenta se aproximar do bloco de elite da tabela do Campeonato Inglês. Jogando em casa, o time de Pep Guardiola é amplo favorito para bater os Magpies e conseguir mais três pontos na briga por título e vaga na Champions League.

Manchester City quer chegar no G-4 (Foto: DAVE THOMPSON / POOL / AFP)

Liverpool x West Bromwich – Domingo – 13h30 – Anfield

​Líder do Inglês, o Liverpool quer conquistar o bicampeonato. Após encerrar o jejum de três décadas na última temporada e levar a Premier League pela primeira vez na história, os Reds, atuais campeões mundiais, querem seguir o bom momento. E nada melhor que enfrentar um adversário da zona de rebaixamento para seguir no caminho das vitórias.

Roberto Firmino vive boa fase no Liverpool (Foto: PETER POWELL / POOL / AFP)

Wolverhampton x Tottenham – Domingo – 16h15 – Molineaux Stadium

​Após um início surpreendente, onde ficou na liderança por algumas rodadas, o time de José Mourinho terá duro compromisso. O português encontrará o compatriota Nuno Espírito Santo, que faz bom trabalho à frente dos Wolves e sonha com uma vaga em competição europeia na próxima temporada.

Son e Kane são os destaques do Tottenham (Foto: ANDREW BOYERS / POOL / AFP)

OUTROS JOGOS DA RODADA

​Fulham x Southampton – Sábado – 12h – Craven Cottage

Aston Villa x Crystal Palace – Sábado – 12h – Villa Park

Sheffield United x Everton – Sábado – 17h – Bramall Lane

​Leeds x Burnley – Domingo – 9h – Elland Road

​West Ham x Brighton – Domingo – 11h15 – Estádio Olímpico de Londres