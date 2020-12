Vélez Sarsfield vence Universidad Católica e avança à semifinal da Sul-Americana

O Vélez Sarsfield-ARG está classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, os argentinos venceram a Universidad Católica-CHI pelo placar de 3 a 1, no Chile, pela partida de volta das quartas de final, e reverteram a derrota por 2 a 1 do jogo de ida.

Os visitantes tiraram o zero do marcador aos 17 minutos do primeiro tempo. Cristian Tarragona converteu cobrança de pênalti e deixou os Fortineros na frente.

Aos 23 minutos do segundo tempo, Luciano Aued, também de pênalti, deixou tudo igual. Cinco minutos depois, porém, Luca Orellano voltou a colocar os argentinos em vantagem. Nos acréscimos, Juan Martín Lucero foi às redes e garantiu a classificação do Vélez.

Agora, o Vélez Sarsfield encara o vencedor do confronto entre Independiente-ARG e Lanús-ARG. Após o empate sem gols no jogo de ida, as equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (17), às 19h15 (de Brasília), em Avellaneda.