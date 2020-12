Em Flor do Caribe, Ester (Grazi Massafera) humilhará Dionísio (Sérgio Mamberti) para vingar a morte de seu avô, Josef Schneider (Stephane Dosse), em um campo de concentração nazista A jovem confessará que pegou de volta um relógio roubado pelo ancião durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) na novela das seis. “Velho desgraçado”, disparará a loira.

Com a polícia em sua cola, o milionário revelará a Alberto (Igor Rickli) que terá queimado todas as provas sobre sua colaboração com o Terceiro Reich. Ele ainda confirmará que nunca se relacionou com nenhum Schneider na Europa e, por isso, não teme qualquer represália de Samuel (Juca de Oliveira).

O bisavô de Laurinha (Serena e Vitoria Lovatel), entretanto, vai dar por falta de um relógio de ouro que foi surrupiado de seu calabouço nos capítulos anteriores do folhetim de Walther Negrão. Ele acusará Doralice (Rita Guedes) de afanar a joia bem debaixo do seu bigode.

A protagonista de Grazi Massafera não aceitará que a madrasta de Juliano (Bruno Gissoni) pague o pato nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 26. Ela invadirá o escritório do empresário com sangue nos olhos. “Quem você pensa que é para acusar alguém de roubo nessa casa?”, reclamará.

“Estava demorando muito, não é? Não me diga que você também veio defender a cozinheira?”, debochará o crápula interpretado por Sérgio Mamberti. “Eu fiz uma pergunta. Quem você pensa que é para acusar alguém de roubo nessa casa?”, insistirá a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo).

Acerto de contas

Dionísio afirmará que não perderá mais tempo batendo boca com a “caboclinha”, mas levará uma invertida de Ester. “Vai discutir, sim, porque esse assunto não é com a Doralice. É comigo. Ela não roubou relógio nenhum nessa casa. Em primeiro lugar, ela nunca foi ladra. E, depois, o relógio nunca foi seu”, emendará a diretora da ONG Casa Mar.

O vilão perderá o fôlego com as acusações. “A peça tem uma inscrição em hebraico no verso. Você sabe o que significa? É o nome do holandês de quem você roubou muitas outras joias, seu ladrão miserável, incluindo aquele anel que você disse que era da sua família. Era do meu pai, dos meus avós”, berrará a amiga de Taís (Débora Nascimento).

O avô de Alberto voltará a dizer que nunca se relacionou com qualquer Schneider, mas passará mal ao descobrir que os antepassados de Ester usaram um nome falso durante o conflito armado. “Tempos de guerra, de terror, em que judeus se escondiam feito ratos de nazistas e traidores feitos você”, continuará a loira.

“Esse é o nome verdadeiro daquele judeu que você enganou falando que ia conseguir passaportes para ele e a família fugirem para a América, longe dos nazistas. Josef Schneider. Não houve roubo nenhum nessa casa. Eu só peguei o relógio do meu avô que você roubou há 70 anos”, concluirá a loira.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#39 – Esconderijo e traição são descobertos nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Flor do Caribe e outras novelas.