Após novo decreto do Governo do Estado de Alagoas, que delimita número de pessoas reunidas em um mesmo local, além de proibir músicas ao vivo em bares e restaurantes, para prevenção da COVID-19, a Prefeitura de Piaçabuçu resolveu também editar seu decreto municipal que visa também evitar o avanço do coronavírus no município.

Com isso a prefeitura anunciou que nas festas de fim de ano no Pontal do Peba, local onde reúne grande público não só piaçabuçuense, mas também de várias cidade de Alagoas, não haverá festividades naquele local.

A divulgação causou alvoroço em muitas pessoas, principalmente no comércio local que vive do turismo, como também em turistas que já tinham se programado para passar o réveillon no Pontal do Peba. Boatos afirmavam até que haveria uma espécie de barreira sanitária onde proibiria pessoas não residentes de adentrarem na praia e no distrito em geral.

Entramos em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Piaçabuçu e a mesma desmentiu essa informação. Pessoas poderão frequentar o Peba normalmente, porém o município não fará festividades nessa data para não haver aglomeração de pessoas, nem também conceder qualquer licença ou autorização para que usem o espaço público naquela localidade. O governo municipal também recomendou que a população se abstenha de fazer qualquer confraternização nesse período para que não haja aglomeração de pessoas. Finalizou o decreto pedindo que as pessoas não deixem de usar máscaras, mesmo ao ar livre, para prevenção do COVID-19.

SOM AUTOMOTIVO

Outro ponto a ser falado é ainda a proibição de paredões de som. Como todos sabem, há três anos, o Ministério Público com a Polícia Militar de Alagoas determinaram que em eventos dessa magnitude, onde ocasionam várias ocorrências de pertubação de sossego alheio, seja combatida a poluição sonora. Os militares deverão fiscalizar, ainda com mais rigor, qualquer som automotivo ou ambiente que ocasione infração, podendo até ter apreensão e multa.

CONCLUSÃO

Não haverá proibição para entrar no Pontal do Peba na virada do ano, apenas a Prefeitura de Piaçabuçu editou decreto municipal apertando mais a fiscalização contra aglomerações do COVID-19 e também anunciou que não haverá festividades promovida pela municipalidade.

Da Redação