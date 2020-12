Vereador eleito em Penedo, Denys Reis, realiza reunião para divulgar planejamento estratégico de seu mandato

A ideia é de um mandato participativo onde o povo de Penedo poderá participar ativamente

Na manhã e tarde desta segunda-feira, o vereador eleito e já diplomado, Denys Reis, surpreendeu a todos com uma nova maneira de iniciar sua gestão para o quadriênio vindouro. Ele fez uma reunião híbrida no auditório Joaquim Reis de Santana, no Sindspem, para uma pequena demonstração de como irá conduzir seu mandato durante esses quatro anos.

O momento foi um ato democrático, onde puderam os representantes ter facultado a palavra aos mesmos. Presidente da OAB Luciana Costa, futuro secretário de esporte Juca Vasconcelos (Prof. Juquinha), Vice Presidente do Penedense Aerton Reis, Presidente do Sindlnlojas Ana Luíza, representante de entidades sociais como artesanato, asilo São José, participaram presencialmente deste encontro.

Dentre suas perspectivas, o futuro edil visa ser reconhecido como o vereador mais útil da cidade de Penedo; Impactar as políticas de assistência aos idosos; Incentivar e apoiar o empreendedorismo social; Apoiar a criação de um Procon Municipal; Aumentar a utilização de escolas e espaços públicos; Possuir relativa com a população; Manter gestão do gabinete em dia; Manter um bom relacionamento parlamentar; Qualificar o debate entre os poderes; Criar Gabinete do Cidadão, aberto para demandas do cidadão e entidades, entre outras coisas.

Denys Reis também divulgou que visa criar uma ONG direcionada para valorização e cuidados dos idosos; Catalogação de casas de taipas no município, para a criação de um mutirão de casas de alvenarias( em especial em na zona rural da cidade), com recursos

da CEF; Acolhimento de demandas de entidades como Fibromialgia, filantropia social, reabilitação química e cuidados com animais abandonados; Capacitação de guias turísticos e empreendedores.

O Gabinete do Cidadão contará com um escritório aberto de segunda a sexta feira para

atender as demandas do cidadão e entidades ( Gabinete do Cidadão);

Essa ação terá o direcionamento semanal de uma agenda positiva de visitas de

repartições públicas, ruas, bairros e Povoados ( leia-se criação dentro da comissão de direitos humanos, de emenda que designe os parlamentares membros desta comissão, o livre acesso a instituição pública para fiscalização in loco – hoje essa prática é realizada via dados documentais).

O Deputado Estadual Luiz Alberto Alves Teixeira (Cabo Bebeto) transmitiu através de um vídeo, o apoio ao futuro vereador. O senador, Rodrigo Cunha, também disponibilizou um assessor especial para acomanhar as demandas do povo penedense.

Da Redação