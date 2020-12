Vereador mais votado de Piaçabuçu vai disputar a presidência da Câmara

O vereador Gelson da Paciência que obteve a maior votação para vereador no último pleito eleitoral, aceitou o desafio feito pelos vereadores da oposição e disputará a presidência da Câmara Municipal de Piaçabuçu para o biênio 2021/2022.

Gelson obteve 455 votos, garantindo sua reeleição com a maior votação para o pleito. Mesmo tendo sido eleito pelo REPUBLICANOS, partido do prefeito Djalma Beltrão, o vereador vai encarar o desafio de bater de frente com a chapa abençoada pelo gestor para compor a nova mesa diretora para o próximo biênio.

A chapa da oposição encabeçada por Gelson da Paciência na presidência, tem ainda Loura Amaral como primeira-secretária, Emanoel Batista sendo o vice-presidente e Erisvaldo Menininho compondo como segundo-secretário.

No tabuleiro, o prefeito Djalma conta com 6 nomes, enquanto a oposição soma 5 vereadores. Mesmo reconhecendo a vantagem do prefeito, mas, sabendo que as surpresas surgem de onde não esperamos, aguardemos o final da história para saber quem realmente sairá vencedor.