Verstappen surpreende Bottas e Hamilton e fatura pole em Abu Dhabi

Verstappen conquistou a pole-position derradeira de 2020 na F1 (Foto: Red Bull Content Pool)

Nem Lewis Hamilton, tampouco Valtteri Bottas. O grande nome do treino classificatório derradeiro da temporada 2020 da Fórmula 1 foi Max Verstappen. Com uma volta absurda na sua última tentativa no Q3, o holandês marcou 1min35s246, tirando uma pole que parecia endereçada a Bottas por apenas 0s025. O finlandês havia acabado de bater Hamilton, mas soube pelo rádio do feito de Verstappen, que foi muito comemorado pela Red Bull.

Foi a primeira pole conquistada pela equipe taurina no ano e também a primeira vez que um carro que não é empurrado por motor Mercedes fatura a posição de honra do grid nesta temporada. Lewis Hamilton vai largar apenas em terceiro, com tempo 0s086 mais lento que Verstappen, e vai dividir a segunda fila com Lando Norris, em performance surpreendente com a McLaren. O britânico ficou a apenas 0s251 do tempo da pole, em outra excelente volta na noite em Yas Marina.

Alexander Albon, com a Red Bull, teve de se conformar com o quinto lugar do grid. O anglo-tailandês vai largar lado a lado com Carlos Sainz, na sua despedida da McLaren. Daniil Kvyat, também a caminho da saída da AlphaTauri, foi bem na classificação e conquistou o sétimo posto, com Lance Stroll, da Racing Point, em oitavo.

Max Verstappen brilhou nesta noite de sábado em Yas Marina (Foto: Red Bull Content Pool)



Pierre Gasly, da AlphaTauri, vai sair em nono. A diferença entre Verstappen e o francês foi de menos de 1s. Esteban Ocon, da Renault, vai fechar o top-10.

Pietro Fittipaldi, no seu segundo fim de semana de F1, obteve o 19º tempo e foi eliminado no Q1, mas o brasileiro da Haas foi beneficiado com as punições impostas a Kevin Magnussen e Sergio Pérez em razão da troca de motor e vai partir em 17º lugar.

O GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 tem largada prevista para 10h10 (de Brasília). Antes, às 9h, o GRANDE PRÊMIO apresenta a edição pré-corrida do BRIEFING, que debate AO VIVO tudo sobre o treino classificatório e traz as últimas informações direto de Yas Marina para a derradeira prova da temporada 2020 do Mundial.

Q1: Hamilton lidera e Fittipaldi fica em 19º

A classificação derradeira da Fórmula 1 em 2020 começou diante do pôr do sol em Abu Dhabi. E teve início na pista com os carros de Kevin Magnussen e Pietro Fittipaldi, da Haas, e George Russell e Nicholas Latifi, da Williams, abrindo os trabalhos em Yas Marina.

Na primeira volta rápida no Q1, Magnussen virou 1min38s086 e foi somente 0s087 mais rápido que Fittipaldi. Em seguida, os carros mais rápidos já ganharam a pista. Charles Leclerc chegou a posicionar a Ferrari na ponta, mas a Red Bull anotou uma provisória dobradinha com Alexander Albon, com 1min36s106, e Max Verstappen em segundo.

Tudo durou até que os carros da Mercedes fizessem suas primeiras voltas rápidas. E Valtteri Bottas subiu para primeiro com 1min35s699. Lewis Hamilton chegou a marcar 1min35s797, mas teve sua volta deletada depois de exceder os limites de pista na curva 20. Lewis se queixou de uma pequena avaria no assoalho depois de ter passado por cima da zebra à altura da curva.

Lewis Hamilton passa por cima da zebra da curva 20 em Yas Marina (Foto: Reprodução)

Sergio Pérez, então, aparecia em segundo lugar, com Albon em terceiro, seguido por Lance Stroll, Carlos Sainz e Daniel Ricciardo vindo na sequência, e Verstappen caindo para o sétimo lugar.

Só que Verstappen conseguiu encaixar uma volta melhor pouco depois e subiu novamente para segundo, 0s294 atrás de Bottas. Hamilton não fez uma volta tão boa assim, mas parecia ser o bastante para pelo menos passar para o Q2.

Já com o cronômetro zerado, Leclerc subiu para terceiro, enquanto Hamilton cravou o melhor tempo com 1min35s528. Lá atrás, foram eliminados da primeira fase do treino Kimi Räikkönen, Magnussen, George Russell, Pietro Fittipaldi e Nicholas Latifi. Contudo, com exceção do dinamarquês, todos os pilotos fora do Q2 vão largar duas posições acima por conta das punições impostas a Magnussen e Sergio Pérez por troca de motor. Assim, em sua segunda classificação na F1, Fittipaldi parte em 17º.

Q2: Vettel e Pérez são eliminados em sábado de despedida

Os carros da Mercedes, Renault, Red Bull e Ferrari saíram dos boxes usando pneus médios. Hamilton foi um pouco mais rápido que Bottas na primeira passagem no Q2 e marcou 1min35s466, 0s061 melhor que seu companheiro de equipe.

A Red Bull, ao menos na primeira volta, não conseguiu se acertar. Albon marcou 1min36s121, mas teve seu tempo deletado por ter excedido os limites de pista na curva 21. Lando Norris, com pneus macios, aparecia em terceiro, enquanto Carlos Sainz, seu companheiro de equipe na McLaren, de médios, era o quarto. Verstappen era apenas o quinto. O holandês reclamava de perda brusca de performance dos pneus.

Sergio Pérez fez sua última classificação pela Racing Point (Foto: Racing Point)

Pérez nem chegou a marcar tempo no Q2. Por decisão do piloto junto da equipe, os focos foram direcionados para a corrida. Foi a última classificação de ‘Checo’ pela Racing Point, a sequência da Force India, onde o mexicano está desde 2014.

O Q2 foi fechado com Hamilton na frente, seguido por Bottas, Verstappen e Albon, que conseguiu se recuperar e se garantir no último Q3 do ano. Norris passou em quinto, seguido por Leclerc, Stroll e Sainz, também no seu adeus à McLaren. Daniil Kvyat, de partida da AlphaTauri, ao que tudo indica, e Pierre Gasly, fecharam o top-10.

Esteban Ocon ficou fora do Q3, assim como Daniel Ricciardo, na sua última classificação com a Renault. Sebastian Vettel, no seu adeus à Ferrari, novamente não conseguiu passar para a fase final da classificação, o que aconteceu pela última vez no GP da Inglaterra, no começo de agosto. Antonio Giovinazzi e Pérez também foram eliminados.

Q3: Verstappen é pole com faz classificação excepcional em Abu Dhabi

A fase final da derradeira classificação do ano teve todos os pilotos na pista logo no começo para as voltas que definiram o pole-position em Yas Marina.

Primeiro a virar tempo no Q3, Daniil Kvyat marcou 1min36s451, volta que foi superada em seguida por Sainz, Norris e Stroll. Mas tudo durou até Hamilton anotar 1min35s550. Só que o heptacampeão foi batido por um Bottas ávido por reação neste último fim de semana.

Valtteri cravou 1min35s415, enquanto Verstappen também deixava Hamilton para trás e ocupava a segunda posição. Quem também fazia boa classificação era Albon, em quarto, seguido pelas McLaren de Sainz e Norris.

Lewis Hamilton em ação na última classificação do ano na F1. Mas a pole ficou com a Red Bull (Foto: Mercedes)

Na última tentativa de volta rápida, sob os olhares de Toto Wolff, chefe da Mercedes, Bottas recebeu aquele apoio moral: “Dê tudo o que você tem”, disse o austríaco.

Mas foi Hamilton quem começou a volta final em melhor forma, com grande performance e primeiro setor mais rápido (roxo). O heptacampeão seguiu muito forte e anotou 1min35s332: uma marca espetacular.

Só que Bottas reagiu na sua tentativa final e superou Hamilton. Só que ainda não era o fim. Verstappen, com uma volta magistral, registrou 1min35s246 e conquistou a pole-position nos metros finais em Abu Dhabi ao deixar Bottas para trás por meros 0s025 e Hamilton por apenas 0s086.

Fórmula 1 2020, GP de Abu Dhabi, Yas Marina, Grid de Largada: