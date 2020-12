Vestiário de algoz do Flamengo teve briga antes de queda na Libertadores, e presidente acabou no hospital, revela jornal

A crise no Racing não foi amenizada nem mesmo após a classificação para as quartas de final da Conmebol Libertadores em cima do Flamengo no início do mês de dezembro.

Na última sexta-feira (25), o diário “Olé” revelou conflitos que ocorreram nos bastidores do clube antes do duelo contra o Boca Juniors, na última quarta (23), que culminou na eliminação do time no torneio continental.

Dentro do vestiário da Bombonera, o ídolo e então dirigente do clube Diego Milito discutiu com Adrián Fernández, presidente do futebol amador do clube. Os dois já estavam em rota de colisão há algumas semanas e a discussão foi o ponto final para El Príncipe.

Na ocasião, ambos bateram boca por Milito afirmar que Fernández não tinha permissão para estar no vestiário, recebendo o apoio de Beccacece e alguns jogadores do elenco, segundo a publicação.

“Sim, outro dia chegamos e encontramos Adrián [Fernández] dentro do vestiário. Quem mandou ele sair foi Víctor Blanco. Depois, não aconteceu mais nada. Não houve socos, raiva ou abacaxi. Com este grupo de músicos, trabalhamos em harmonia constante”, afirmou Beccacece em coletiva neste sábado (26), quando anunciou sua saída de La Acade.

A discussão no vestiário ainda fez com que o presidente Victor Blanco passasse mal e fosse levado a um hospital local. O seu diagnóstico afirma que o problema foi causado por um pico de estresse.