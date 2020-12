Vestibular 2021: Unicamp divulga locais de aplicação das provas

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou os locais das provas da primeira fase do Vestibular 2021, cuja aplicação será nos dias 6 e 7 de janeiro de 2021. De acordo com o edital do processo seletivo, a Unicamp está ofertando ao todo 3.237 vagas em 69 cursos de graduação com ingresso de alunos no próximo ano. A universidade recebeu 77,6 mil inscrições e tem recorde de inscrições de estudantes oriundos da rede pública de ensino.

Os inscritos devem consultar os locais de prova no site da comissão organizadora dos vestibulares da Unicamp, a Comvest. Clique aqui para acessar.

O edital Enem-Unicamp, no qual a universidade usaria as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, previa a oferta de 639 vagas. No entanto, por conta a incompatibilidade de datas após o estabelecimento de novo cronograma pelo Inep, o Enem-Unicamp não acontecerá. Desse modo, as vagas do edital estão inclusas no Vestibular 2021.

Mudanças no Vestibular 2021

Por conta da pandemia da covid-19, a Unicamp anunciou algumas mudanças no processo seletivo. Desse modo, além de alterar a data de aplicação de novembro de 2020 para janeiro de 2021, a Unicamp fará a primeira fase em dois dias, anteriormente a aplicação das provas ocorria em apenas um dia.

Além disso, a Comvest estabeleceu a redução no número de questões do vestibular e, consequentemente, no tempo de realização da prova, que passará de 5 para 4 horas. Nesse sentido, houve redução no número de obras literárias obrigatórias exigidas no exame e as questões que antes eram 90, serão 72. Mais detalhes podem ser conferidos no site da Comvest.

A divulgação dos aprovados na primeira fase ocorrerá em 29 de janeiro. Já a aplicação da segunda fase está prevista para os dias 7 e 8 de fevereiro, com resultado da primeira chamada em 10 de março de 2021.

