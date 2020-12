Vestibular 2021: Veja detalhes do processo seletivo da Unesp

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) irá aplicar as provas do Vestibular 2021 nos dias 30 e 31 de janeiro de 2021. De acordo com o edital do processo seletivo, ao todo, a oferta é de 7.360 vagas, com ingresso de estudantes no próximo ano. Conforme a Unesp, os locais de prova da 1ª fase da seletiva serão disponibilizados no dia 18 de dezembro e poderão ser consultados por meio do site da Vunesp.

Datas do Vestibular 2021 da Unesp

Ainda de acordo com o edital, a prova da 1ª fase será sobre Conhecimentos Gerais. A aplicação ocorrerá em dois dias para evitar aglomerações, medida para conter o avanço da covid-19. Desse modo, no dia 30 de janeiro, farão a prova os candidatos aos cursos da Área de Biológicas, enquanto os candidatos aos cursos de Exatas e de Humanidades farão a prova no dia 31 de janeiro.

Já a divulgação dos locais de prova da 2ª fase ficarão disponíveis a partir do dia 17 de fevereiro de 2021. As provas serão aplicadas no dia 28 de fevereiro. Conforme a Unesp, o resultado com a lista geral de classificação sairá no dia 19 de março de 2021.

Quanto ao preenchimento das vagas, 3829 vagas são para alunos que cursaram todo o ensino médio na rede pública de ensino (Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública – SRVEBP), sendo 1349 vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas. Outras 3801 vagas são para o Sistema Universal (SU).

Clique aqui para conferir mais detalhes no edital do Vestibular 2021 da Unesp.

