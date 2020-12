Vestibular: Como encontrar o tema de um livro

Vai prestar vestibular? Várias destas avaliações exigem a leitura de livros, não didáticos, mas sim de literatura. Desse modo, entre as questões pode surgir a pergunta sobre o tema de determinada obra, qual o foco principal, o enredo, assim como a moral que ele traz.

Para responder a estas perguntas, você realmente precisa entender o que é um tema. Muitas pessoas, quando solicitadas a descrever o ponto central de um livro, descreverão a sinopse do enredo, mas não é a mesma coisa. Entenda no decorrer do artigo.

Compreendendo o tema do livro

O tema de um livro é a ideia principal que flui através da narrativa e conecta os componentes da história. Uma obra de ficção pode ter um tema ou vários, e nem sempre são fáceis de identificar de imediato. Em muitas histórias, o tema se desenvolve ao longo do tempo, e só depois de começar a ler o romance ou conto é que você entende completamente o tema ou temas subjacentes.

Os temas podem ser amplos ou podem enfocar uma noção específica. Por exemplo, um romance pode ter o tema óbvio, mas muito geral, do amor, mas o enredo também pode abordar questões da sociedade ou da família. Muitas histórias têm um tema principal e vários temas menores que ajudam a desenvolver o tema principal.

As diferenças entre tema, enredo e moral

O tema de um livro não é o mesmo que seu enredo ou sua lição moral, mas esses elementos estão relacionados e são necessários na construção de uma história maior. O enredo de um romance é a ação que ocorre no decorrer da narrativa. A moral é a lição que o leitor deve aprender com a conclusão do enredo. Ambos refletem o tema maior e trabalham para apresentar o que esse tema é para o leitor.

O tema de uma história normalmente não é declarado de forma direta. Frequentemente, é sugerido por uma lição velada ou por detalhes contidos no enredo. No conto infantil ” Os Três Porquinhos “, a narrativa gira em torno de três porcos e a perseguição de um lobo por eles.

O lobo destrói suas duas primeiras casas, mal construídas com palha e gravetos. Mas a terceira casa, meticulosamente construída com tijolos, protege os porcos e o lobo é derrotado. Os porcos (e o leitor) aprendem que somente trabalho árduo e preparação levarão ao sucesso. Assim, você pode dizer que o tema de “Os Três Porquinhos” é sobre fazer escolhas inteligentes.

Se você está lutando para identificar o tema de um livro que está lendo, há um truque simples que você pode usar. Quando terminar de ler, pergunte-se para resumir o livro em uma única palavra.

Por exemplo, você poderia dizer que a preparação simboliza melhor “Os Três Porquinhos”. Em seguida, use essa palavra como base para um pensamento completo, como, “Fazer escolhas inteligentes requer planejamento e preparação, que podem ser interpretados como a moral da história.”

Exemplos de temas na literatura

Vários temas são recorrentes na literatura, muitos dos quais podemos identificar rapidamente. Mas alguns temas são um pouco mais difíceis de descobrir. Considere esses temas gerais populares na literatura para ver se algum deles pode estar aparecendo em algo que você está lendo agora.

Família Amizade Amor Superação de dificuldades Morte Reflexões morais Bem contra o mal