Vestibular EAD 2021: UFGD prorrogou período de inscrição

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) anunciou a prorrogação do Vestibular EAD 2021. Desse modo, os interessados nos cursos de graduação da Faculdade de Educação a Distância (PSEAD-2021/UFGD), em parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil, terão até o dia 11 de dezembro para efetuar a inscrição. De acordo com o edital, a UFGD está recebendo as inscrições por meio do Portal UFGD. Clique aqui para acessar.

Ao todo, a universidade está ofertando 700 vagas no processo seletivo. Dessas 700 vagas, 342 são destinadas para a ampla concorrência. As outras 358 se direcionam a estudantes que cursaram todo o ensino médio em unidade escolar da rede pública de ensino, com recorte sobre a renda familiar e cotas para negros, indígenas e pessoas com deficiência.

Datas do Vestibular EAD 2021

Conforme indicado no edital, as provas terão aplicação no dia 10 de janeiro de 2021, com o início previsto para às 14h. O processo seletivo contará com uma prova de redação e uma prova com questões objetivas. Desse modo, os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 11 de janeiro; enquanto os definitivos, após os recursos, só devem sair no dia 22 do mesmo mês.

Ainda no dia 22 de janeiro de 2021, haverá a divulgação das notas obtidas pelos participantes nas provas objetivas. O resultado final do Vestibular EaD ficará disponível no dia 19 de fevereiro de 2021. Confira mais detalhes no edital.

