Vestibular: Saiba como usar a nota do Enem em universidades do exterior

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é o exame que avalia a qualidade do ensino médio no Brasil. No entanto, nos últimos anos, a nota do Enem serve ainda para acessar cursos do ensino superior em todo o país por meio de programas como o Sisu, o Prouni e o Fies. Além disso, a nota do Enem pode ser usada ainda para que os estudantes ingressem em universidades estrangeiras.

Que países aceitam a nota do Enem?

Apesar disso já valer há anos para muitas universidades de outros países, como Portugal, por exemplo, nem todos sabem dessa facilidade para estudar no exterior. Em 2014, o Inep passou a firmar acordos de cooperação com universidades e institutos portugueses. Assim, nos últimos anos, cerca de 50 universidades de Portugal passaram a aceitar a nota do exame para a admissão de estudantes brasileiros.

A Universidade de Coimbra foi a primeira instituição portuguesa a aceitar a nota do Enem e a universidade dá pesos diferentes à nota para cada curso de graduação. Clique aqui para entender como funciona.

Além de Portugal, há ainda outros países que selecionam os candidatos brasileiros por meio do exame, exemplo disso são Inglaterra, França, Irlanda e Canadá. Na Inglaterra, a nota do Enem serve para ingressar nas universidades de Oxford, Kingston e Bristol. No entanto, essas instituições podem pedir a realização do vestibular local, além de considerar outras questões como a fluência em inglês e histórico escolar.

No Canadá, a Universidade de Toronto exige, além da nota do Enem, o diploma do ensino médio do candidato. Já na França, o acesso é mais complexo, pois as instituições exigem ainda que o candidato tenha conseguido aprovação no Brasil em cursos semelhantes ao que desejam.

Desse modo, para ingressar em um curso no exterior por meio do exame, em primeiro lugar, é preciso ter em mente em qual país dentre os que aceitam a nota do Enem você quer estudar. Posteriormente, é preciso pesquisar quais são os documentos exigidos pelo país e suas universidades, além de estudar bastante para o Enem para garantir um bom resultado.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia O que fazer se “der um branco” na prova? Veja 3 dicas