Vestibulinho Etec: Inscrições para 2021 vão até dia 17 de dezembro

A inscrição para o processo de seleção do vestibulinho da Etec (Escola Técnica Estadual) acontece até a próxima quinta-feira (17), às 15 horas. Os interessados concorrerão a uma vaga no Ensino Médio técnico disponibilizado pelo governo do estado de São Paulo para 2021.

Vale dizer que, para concluir a inscrição, deve-se pagar uma taxa de R$ 19. Entretanto, esse ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, não haverá prova presencial.

Nesse caso, o candidato fará a sua inscrição por meio do site oficial do Vestibulinho. Posteriormente, deverá enviar digitalmente seus documentos, assim como o histórico escolar, quer passará por uma análise da banca avaliadora. Assim que ocorrerá o processo seletivo.

Além do sistema de avaliação ter sofrido essa modificação, de acordo com o governo de SP, as aulas na rede da Etec começará de modo remoto. Não há previsão ainda de uma data para as atividades presenciais.

Vagas disponíveis na Etec 2021

Este Vestibulinho oferece 86.149 vagas distribuídas entre os Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica. As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria Estadual da Educação.

As Etecs vão disponibilizar computadores aos candidatos com dificuldade de acesso à internet para fazer sua inscrição no processo seletivo. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para verificar data e horário de atendimento. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção definidas no Protocolo Sanitário Institucional do CPS.

Novos cursos para o próximo ano

Curso técnico inédito – Comércio Exterior. Localizada próxima ao Porto de Santos, um dos mais importantes complexos de importação e exportação de mercadorias da América Latina, a Etec Dona Escolástica Rosa oferece 40 vagas no período da noite para a nova habilitação técnica.

Curso técnico de Transações Imobiliárias online – Nova formação vai disponibilizar 400 vagas.

Novotec Integrado – A modalidade oferece dez novas opções de Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional em: Agropecuária, Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Finanças, Informática, Manutenção Automotiva, Mecânica, Mecatrônica, Meio Ambiente e Prótese Dentária.

Diversidade de formações

Além das 47.196 vagas para os cursos técnicos concomitantes ou subsequentes ao Ensino Médio, oferecidos nas modalidades presencial, semipresencial e online, o candidato poderá escolher entre diversas opções do Ensino Integrado, que totalizam a oferta de 35.953 vagas, distribuídas entre as seguintes modalidades:

Vestibulinho Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim)

Ao estudar o Ensino Médio e o Técnico juntos, em tempo integral, o estudante vai fortalecer seu aprendizado básico com as habilidades profissionais. São oferecidas 16.350 vagas.

Novotec Integrado

O candidato pode optar por duas modalidades de certificação, o Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional e o Ensino Médio com Qualificação Profissional. As 18.532 vagas estão distribuídas entre 36 cursos.

Outras 1.071 vagas estão destinadas à Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS). Nesta opção, o aluno poderá completar em cinco anos os Ensinos Médio, Técnico e Superior Tecnológico (são necessários seis anos para cursá-los separadamente). O ingresso neste Vestibulinho ocorre pelo Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional em um dos quatro cursos: Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Logística e Química.

Modalidades de Ensino Médio

As Etecs oferecem três opções de formação adequadas às orientações da Reforma do Ensino Médio: o Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais (1.475 vagas); Ensino Médio com ênfase em Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde (435 vagas); e Ensino Médio com ênfase em Ciências Exatas e Engenharias (470 vagas).

Especialização de nível médio

O Vestibulinho disponibiliza ainda 300 vagas para o curso de Gestão de Projetos, na modalidade online. Outras 320 serão distribuídas por mais sete cursos presenciais: Desenvolvimento de Aplicativos para Smartphones; Enfermagem do Trabalho; Gestão de Energia; Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição; Logística Reversa; Panificação e Confeitaria; Radiocomunicação.